Umbusalduse avaldamise vastu oli 15 volikogu liiget. Abilinnapea Madis Lepajõe lahkus ametist tervislikel põhjustel.

Nii Monica Rannale kui Madis Lepajõele otsustas volikogu maksta lahkumishüvitust kahe kuu ametipalga ulatuses, teatas volikogu kantselei.



Monica Rand vastutas linnavalitsuses rahanduse, eelarve ja linnavarade valdkonna, Madis Lepajõe hariduse, kultuuri, spordi ja noorsootöö eest.

Uuteks abilinnapeadeks kinnitas volikogu sotsiaaldemokraadid Gea Kangilaski, kes hakkab vastutama rahanduse, eelarve ja linnavarade valdkonna eest, ning Asko Tamme, kelle kureerida jäävad linnavalitsuses haridus, kultuur, sport ja noorsootöö.

Gea Kangilaski poolt hääletas 30, vastu oli 8 volikogu liiget. Asko Tammet toetas 28, vastu oli 9 volinikku.



Tagasiastumisavalduse esitas täna linnavolikogu esimees Aadu Must, kes on viimast päeva ametis 19. veebruaril. Uue esimehe valib volikogu 20. veebruaril. Sotsiaaldemokraadid esitasid volikogu esimehe kohale trükimuuseumi juhi Lemmit Kaplinski.



Reformierakond teatas 20. jaanuaril, et lõpetab koalitsiooni Keskerakonnaga, kuna mitu kuud kestnud erimeelsused Keskerakonna Tartu piirkonnas mõjutasid negatiivselt koostööd linna juhtimisel.

Esmaspäeval sõlmiti uus koalitsioonileping Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide vahel.