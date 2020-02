Hiina tehnoloogiaettevõtte Huawei esindaja Marko Pomerants kommunikatsioonibüroost Powerhouse ütles, et tema eesmärk on aidata ettevõttel aru saada, kuidas Eesti riik toimib. Pomerants lisas, et endise siseministrina oskab ta lugu pidada Eesti julgeolekuhuvidest ning ta ei samasta end kliendiga.

Neljapäeval toimus kohtumine Huawei esindajate ja Eesti-Hiina parlamendirühma vahel. Kelle initsiatiivil see kohtumine toimus ja mis eesmärki see kandis?

See toimus Huawei initsiatiivil ja sooviga selgitada, mis on Huawei kavatsused seoses 5G-ga ja millised on nende probleemid seoses selle elektroonilise side seadusega, mis on Eesti riigikogu menetluses praegu.

Millised need Huawei plaanid siis lihtsustatult öeldes on seoses Eestiga?

Ma arvan, et see on avalik informatsioon juba niigi, et nemad soovivad oma tehnoloogiat müüja kõikides riikides, kus on võimalik. Täna on ju Huawei müügis 170 riigis maailmas. Ja kuna neil on olemas 5G tehnoloogiasse vajalikud nii-öelda osad, siis loomulikult soovivad nad, et operaatorid neid kasutaks.

Aga see, mis puudutab seda seadusloomet, siis on minu meelest siin kõikide arusaamad ühesugused. Võib-olla kõikidel ei ole ka, aga nii Eesti riigi kui ka mistahes päritolu operaatorite huvid peaksid olema ühesed selles kohas, et kui on seadusandja tahe, siis see peaks olema selge, läbipaistev, reeglid, arusaadavad, et need tehnoloogia kasutamise taotlused ei läheks kuhugi musta kasti.

Ja seetõttu see kohtumine oli. Huawei pool andis edasi oma arusaama, mis ettevõte kujutab endast. Ja teisest küljest said riigikogu liikmed küsida oma küsimusi ja tunni aja pärast mindi sõbralikult lahku.

Kuidas te suhtute välisluureameti värskesse raportisse, kus on toodud välja hoiatused seoses Huawei sisenemisega 5G võrgu arendamisesse Eestis?

Julgeolekuohtusid tuleb kindlasti arvestada ja minu meelest oluline on kogu selles loos ju see, et inimesed, kes vastutavad Eesti julgeoleku eest - on selleks siis Eesti valitsus või vastavad ametid - omaksid ise õiget informatsiooni, mis on ühe või teise kaalutluse või otsuse hind. Ja informeeriksid siis neid, keda vaja on. Ega siin muud ei olegi.

Minul kui Marko Pomerantsil pole üldse vaja teada, palju 5G alternatiivid maksaksid. Minu puhul saab tegu olla uudishimuga, aga need, kes on Eesti riigi otsustajad, nemad kindlasti peaksid seda teadma. Ja selle pealt tegema siis õigeid otsuseid.

Kusagil on julgeolekuvajadus, kusagil on partnerid, kusagil on Eesti vajadus tehnoloogiliselt edasi liikuda. See ongi selline kompleks probleeme. Nii et need, kes on ametis, peavad otsustama, aga nendel peab olema selleks igakülgne informatsioon ja analüüs. Nii, et jõudu neile.

Minu kui kodaniku huvid ja Eesti Vabariigi huvid langevad 100 protsenti kokku.

Kas Huawei firmana on Hiina mõjuvõimu suurendamise üks tööriist?

Ma saan aru, et siin saaks ju üldistada seda vastust ja kui me ütleme, et on mingisugune julgeolekuoht, siis selleks ei pea olema üldse Huawei. Igasugune Hiina kapitali tulek mistahes infrastruktuuri on käsitletav julgeolekuohuna. Ja nüüd tuleb vaadata lihtsalt sellele otsa, et mis selle teadmisega peale hakata.

Alati peavadki valitsused või ka ettevõtjad otsustama, et kus on risk, mis on see pikk plaan, mis on majanduskasv jne.

Aga mis on teie eesmärk Huawei esindajana?

Minult on palutud, et aidata aru saada, mismoodi Eesti riik toimib. Tegemist on avaliku informatsiooniga. Paljudel võõrastel inimestel on paljusid asju raske hoomata.

Ma täna lugesin lihtsalt treeningu mõttes meie kunagise suursaadiku Hiinas Toomas Luki blogi, kus oli kirjas, et Eesti ettevõtjatel, kes tahavad Hiinas midagi teha, on väga raske aru saada, kuidas see masinavärk toimib. See on nii ka vastupidi. Ja minu meelest on ju loogiline, kui inimesed saavad aru, kuidas Eesti seadusandlus toimub.

Mida te ütlete kriitikutele, kes ütlevad, et on omapärane, et Eesti endine siseminister tegeleb nüüd Hiina tehnoloogiaettevõtte huvide kaitsmise ja laiendamise nimel, mida käsitletakse Eestis, Euroopas ja üldse terves maailmas potentsiaalse julgeolekuohuna?

Mul on väga lihtne vastus sellele. Tänu sellele, et ma olen olnud Eesti Vabariigi siseminister, tean ma, millised on Eesti julgeoleku huvid ja millised on ohud. Ma oskan sellest lugu pidada. Seda esiteks, teiseks - ükski suhteettevõte ei pea ja ei samastugi oma kliendiga.

Meilt on palutud seda, et nad saaksid oma seisukohti edastada otsustajatele ja sellega meie jaoks asi piirdub. Minust ei saa kunagi Huawei töötajat ega Huawei aktsiate omanikku. Mul pole sellist plaani olnud ja ei tule ka. Ja minu jaoks on see üks episood eeldatavasti erinevate klientide ridades.

Aga on teieni jõudnud mingit konkreetset kriitikat just selles samas kontekstis? Te olete ju tegelikult väga värskelt poliitikast lahkunud.

Ei ole ja ikka võivad inimesed arvata erinevaid asju. Eestis on ju seaduste pildis asi väga lihtne. Inimene, kes on olnud riigikogus ja enam sinna ei kuulu, peab oma elus hakkama midagi tegema.

Mina otsustasin, et ma hakkan ettevõtjaks ja olen loobunud erinevatest pakkumistest, mis mulle pakuks mugavat riigipalka, igakuist sissetulekut, mille rahakoti saabusime pärast, ma ei peaks muretsema. Ma seda teed ei valinud ja riigikogu liikmed, kes ei ole enam valitud, saavad kompensatsiooniks poole aasta palga. See on seadusest tulenev ja kahe kuu pärast peavad nad ise hoolitsema selle eest, kas neil on haigekassakaart.

Olen otsustanud 54-aastaselt ettevõtjaks hakata. Olen andnud nõu erinevates valdkondades ja loodan, et ma ei anna alla kiusatusele riigitööle naasta lihtsalt sellel põhjusel, et see oleks palju lihtsam ja mugavam.

Kas te olete poliitikaga lõpparve teinud?

Ei vasta tõele, ma olen Rakvere linnavolikogu liige, ja teate, mis seal veel kõige hullem on? Kasutan jälle ära oma kogemusi, ma olen Rakvere linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Ma olen olnud ka Eesti Vabariigi sotsiaalminister ja ma arvan, et Rakvere linnarahvale on sellest teadmisest kasu.

Te olete endiselt Isamaa erakonna liige. Järgmistel kohalikel valimistel te kandideerida ei kavatse?

Igal juhul kavatsen, miks ma ei kavatse? Kohalikel valimistel muidugi kavatsen kandideerida. Järgmisel sügisel on valimised ja kavatsen ikka Rakvere linnavolikogu liige olla jälle.

Aga pikemalt ette vaadates, kas riigikogu valimistel uuesti kandideerimine on võimalik või välistatud?

Suure tõenäosusega peaksin ma olema valimistel Isamaa ridades. Valimisringkonnad jäävad samasuguseks. Lääne-Virumaal jääb järgi viis mandaati mis tähendab seitset kandideerijat. Need kandideerijad peaksid olema kvaliteetsed.

Ja kui te küsite, et kas ma olen kujundanud seisukoha, et ma peaksin saama tagasi riigikogu liikmeks, sest seal on hea mugav? Jällegi ma püüan trotsida seda väljakutset.