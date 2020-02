RIA Huawei lobist: riigikoguga rääkimine on hea, kuid kasutada tuleb tõeseid väiteid

Neljapäeval toimus Huawei initsiatiivil ettevõtte esindajate ja Eesti-Hiina parlamendirühma kohtumine. Huawei esindaja Marko Pomerants Powerhouse'ist ütles, et ettevõte soovis selgitada oma kavatsusi 5G-ga, samuti selgitada nende probleeme seoses elektroonilise side seadusega, mis on Eesti riigikogu menetluses.

Samas hoiatas välisluureamet oma raportis võimalike julgeolekuohtude eest, mis võivad kaasneda, kui Eesti peaks lubama Hiina tehnoloogiafirmal Huawei Eestis 5G sidevõrku arendada.

Tõnu Tammer ütles "Ringvaatele" antud intervjuus, et 5G tulemisest pääsu ei ole ja see on hea. Samuti on tema hinnangul hea, et riigikogu liikmetega tehnoloogiast ja arenguvõimalustest räägitakse.

"Mis mind isiklikult murelikuks teeb, on see, et aeg-ajalt ei kasutata päris tõeseid väiteid selle jutu ilmestamiseks," lisas Tammer.

"Ma pean silmas näiteks seda, et kui me räägime Huaweist, räägime ühest argumendist, miks riigid on vastu. Väga tihti räägitakse, et tegemist on üksnes USA ja Hiina kaubandusküsimusega. Kui me vaatame natuke ajas tagasi, siis see jutt sai alguse Ameerika ja Hiina vahel 2016. aastal. Tegelikult enne veel tuli välja Austraalia, Uus-Meremaa jutuga, et Huaweid nemad oma riiki ei taha. Kui me vaatame maailmas ringi, siis maailmas on neli ettevõtet, kes on võimelised 5G-d tarnima, kaks neist on Euroopas, üks Lõuna-Koreas, üks Hiinas. Kus on siin Ameerika, kus on siin kaubandushuvi?" selgitas ta.

Samuti teeb tema sõnul murelikuks see, et Huawei juhtimisstruktuur ei ole läbipaistev.

"Tegelikult on ainult positiivne, et sellest räägitakse. Võib-olla, mis on asja juures halb, et selle juures tekib palju vahtu. Pärast ei ole enam võimalik aru saada, millised faktid on tõesed ja millised on leitud üksnes guugeldades," rõhutas Tammer.