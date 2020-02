Paet 5G-st: Euroopa võiks enesekindlamalt oma ettevõtteid kasutada

Mäggi sõnul on Huawei lihtsalt üks Hiina ettevõte. "Hiinas 90 protsenti töötajatest töötab eraettevõtetes ja Hiinas on väga palju erinevaid ettevõtteid. Kui me võtame näiteks Euroopa Liidu impordi, siis 20 protsenti sellest moodustab Hiina. See on absoluutselt kõige suurem kaubanduspartner. Ma arvan, et Huawei on üks täiesti tavaline Hiina ettevõte ja Hiina kaupu on Euroopa ääreni täis," rääkis ta.

Ta ei soostunud samas andma Huaweile ühtki konkreetset hinnangut, vaid rõhutas, et Huawei on samasugune äriettevõte nagu teisedki firmad, mille suhteid Powerhouse korraldab.

Paet märkis, et temal on Huaweiga seoses kaks põhilist probleemi. "Esiteks, formaalselt võib olla Huawei ja paljud teised Hiina ettevõtted n-ö eraettevõtted, aga tegelikult on nad kõik väga tihedalt seotud Hiina riigiga. Mitu aastat tagasi tegi Hiina otsuse, et kõik telekommunikatsioonifirmad peavad vajadusel, kui Hiina riik seda tahab, andma kõik andmed üle Hiina julgeolekuteenistustele ja valitsusele. /.../ Teine probleem on usalduse küsimus. Kui me vaatame, kuidas Hiina on seni käitunud paljude teiste riikidega, sealhulgas Eestiga, siis minul seda usaldust ei ole, kui Hiina näiteks saavutab Eestis mingisuguse infrastruktuuri või telekommunikatsiooni osas olulised positsioonid, et ta mingil hetkel ei hakka seda kuritarvitama või Eestit või teisi Euroopa riike mõjutama nii, nagu ta on teinud mitmes Aasia ja Aafrika riigis," selgitas Paet.

Mäggi tõi aga välja, et Eesti poliitikute, ka Urmas Paeti hinnang Hiinale on aastatega muutunud.

"2007. aasta 24. jaanuaril ütles Urmas Paet välisministrina, et Hiina on koht, kus sünnib homne päev ja sellepärast peavad meie sidemed Hiinaga olema väga tihedad. 2010. aastal ütles välisminister Urmas Paet, et Eestist võiks saada Hiina kaupade jaotuskeskus, mis võiks olla Hiina kaupadele värav Euroopa Liitu. Ma tahan öelda, et kümmekonna aastaga on Eesti retoorika totaalselt muutunud, võib-olla isegi paari aastaga," rääkis ta.

Paet siiski Mäggiga ei nõustunud, öeldes, et kaupade jaotuspunkt pole võrreldav 5G ja infotehnoloogiaga ning Hiina käitumine on kümne aastaga muutunud agressiivsemaks ja jõulisemaks.

Paeti hinnangul võiks Euroopa kaaluda oma firmade kasutamist. "Ma ei mõista, miks Eesti ei võiks arutada tõsiselt variante nagu Ericsson, Nokia, kes on ka väga suured ja väga head 5G pakkujad. USA on võtnud just need firmad. Me peaksime olema palju enesekindlamad ka Euroopa oma võimaluste ja toodangu suhtes, eriti sellistes tundlikes valdkondades nagu seda on telekommunikatsioon, mille kaudu liigub väga palju infot," selgitas ta.

Mäggi tõi saates välja, et Euroopa riigid ei ole Huawei suhtes ühel arvamusel ning mitu riiki ei ole välistanud koostööd Hiina ettevõttega.

Paet ütles, et Euroopa Liidul on raske Huawei osas ühtset strateegiat välja töötada, sest tegemist on 27 riigiga. "Hiina on päris osavalt käitunud, tulles välja justkui lihtsa ja kiire ja suure rahaga, mille õnge on Euroopas mõned riigid läinud. See tähendab, et ühtset Euroopa Liidu Hiina-poliitikat on igal juhul väga keeruline teha, sest juba täna Hiinast sõltuvuse aste Euroopa riikidel on väga erinev. Minu mure täna on ennekõike Eesti. Et me ei astuks samadesse ämbritesse nagu on astunud mõni Euroopa riik, aga nagu on astunud ka mõni riik väljaspool Euroopat, kes täna on väga hädas," lisas ta.