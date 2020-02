Hiina saatkond nõuab Eesti välisluureameti aastaraporti korrigeerimist

"Hiina oli üks esimesi riike, kes tunnustas Eesti iseseisvuse taastamist. Pärast kahepoolsete diplomaatiliste suhete taastamist Eestiga, on Hiina pühendunud meie sõbraliku koostöö suhetele lähtudes põhimõtetest nagu vastastikune lugupidamine, mitte-sekkumine teiste siseasjadesse ja võrdsusele hoolimata riigi suurusest," suursaatkonna pressiesindaja nimel tehtud avalduses.

"Eriti viimastel aastatel on tehtud kõrgetasemelisi visiite. Kahepoolne kultuurisündmuste vahetamine on tõusuteel. Pragmaatiline koostöö erinevates valdkondades on süvenenud ja tulemusi on näinud kõik, tuues kasu kahele riigile ja rahvale."

"Samas on tekitanud hämmingut 12. veebruaril avaldatud Eesti välisluureameti aastaraport. Osa, mis puudutab Hiinat, kannab ignorantsuse iseloomu, eelarvamusi ja Külma sõja mõtteviisi. Hoolimata praeguste Hiina ja Eesti suhete perspektiivist, kujutatakse Hiinat nn ohtu kujutava riigina ja seda tehakse tühjast kohast, fakte moonutades ja pahatahtlikult rünnates. See pole ei professionaalne ega vastutustundlik. See on ilmselgelt Eesti avalikkust ja rahvusvahelist kogukonda eksitav. See on kahju nii kahepoolsetele suhetele kui ka Eesti suhtes häid tundeid omavate hiinlaste solvamine. Me oleme tugevalt vastu [aastaraamatu] Hiinat puudutavale osale," märgiti avalduses.

"Nõuame Eesti välisluureametilt, lähtudes faktidest ja tõest, valede väljenduste korrigeerimist, et negatiivne mõju eemaldada. Nad peaksid lõpetama kallutatud raporti avaldamise, mis teed kahju nii kodus kui ka mujal. Neil soovitatakse keskenduda kasulikele ja praktilistele püüdlustele toetama kahepoolsete suhete arendamist," teatati lõpetuseks.

Eesti välisluureamet hoiatas oma avalikus aastaraportis Hiina mõju kasvu, investeeringute, tehnoloogilise sõltuvuse ja lobistide eest. Hiinal on Eesti-suguses väikeriigis kergem sõltuvust tekitada ning hiljem survet avaldada, leiab Eesti välisluure.