Tseremoonia leidis aset neljapäeval Washingtonis ning allkirjastajateks olid USA välisminister Mike Pompeo ja tema Läti kolleeg Edgars Rinkevics, vahendas Läti ringhääling.

"Võttes arvesse viienda põlvkonna juhtmevabade kommunikatsioonivõrkude turvalisuse olulisust, teatavad USA ja Läti oma ühisest soovist tugevdada selles vallas koostööd. Deklaratsiooni allkirjastades märkis välisminister Rinkevics, et 5G võimaldab laialdast valikut uusi rakendusi, sealhulgas kriitilise tähtsusega infrastruktuuri puhul. Välisminister lisas, et see koostöö toob kasu mõlema riigi kodanikele. Andmemahtude suurenemine 5G võrkudes seob senisest rohkem maailma majandusi, sealhulgas USA ja Läti omi," kirjutatakse Läti välisministeeriumi pressiteates.

Välisministrid rääkisid ka muudel teemadel ning Rinkevics kutsus Pompeot visiidile Läti Vabariiki.

Ühisdeklaratsiooni tekstis ei mainita otsesõnu ei Huaweid ega ühtegi teist ettevõtet või riiki. Samas rõhutatakse, et tarnijate puhul tuleb arvesse võtta õigusriigi olukorda nende päritoluriigis, julgeolekut, eetilisi majanduspraktikaid ja tarnijate lähtumist turvastandarditest ja heast tavast. Samuti tuleb arvestada asjaoluga, kas riist- või tarkvara tarnijad on välisriigi valitsuse kontrolli all.