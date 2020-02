Kui kolmapäeval ütles välisluureameti juht Mikk Marran, et paljudes Hiina pealtnäha erafirmades võib lõplik kontroll olla hoopis sealsetel riigiettevõtetel ja valitsusel, siis Hiina tehnoloogiafirma Huawei Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna asepresident Kenneth Fredriksen sõnul see nende kohta kindlasti ei kehti.

"Huawei on eraettevõte. Me järgime kohalikke seadusi ja regulatsioone üle kõige. Me ei kompormiteeri kunagi oma ausust ega meie klientide usaldust, kuulates mõne valitsuse korraldusi, kaasa arvatud Hiina valitsuse. Me järgmise kohalikke seadusi Eestis sajaprotsendiliselt," ütles Fredriksen.

Luureameti vaade, et Eesti 5G võrgu arendamisel oleks targem Hiina firmast hoiduda, pole maailmas ainulaadne. Eelkõige teevad Huawei-vastast lobi Ameerika Ühendriigid, sest kardetakse, et Hiina ettevõtte seadmetesse võivad olla paigaldatud niinimetatud tagauksed, mida saab kasutada spionaažiks või sabotaažiks. Et veenda eestlasi vastupidises, teeb Huawei meie poliitikute seas kõva kampaaniat. Neljapäeval käisid nad süüdistusi tagasi lükkamas Eesti-Hiina parlamendirühmaga kohtudes.

Fredrikseni sõnul pole süüdistusi Huawei vastu kunagi dokumenteeritud. "Nende süüdistuste taga ei ole ühtki fakti ja osalt me olemegi siin selleks, et avatult öelda: palun, küsige meilt ükskõik milliseid küsimusi, mis teil on ja me vastame neile avatult," lausus Fredriksen.

Peaminister Jüri Ratas (Keskerakond) leppis oktoobri lõpus USA asepresidendi Mike Pence`iga kokku, et Eesti järgib 5G võrkude turvalise arendamise rahvusvahelisi põhimõtteid ja praegu on riigikogu menetluses seadus, mis 5G võrguehituse reeglid täpsemalt paika paneb.

Eesti-Hiina parlamendirühma juht Kalev Kallo (Keskerakond) ütles, et Huaweid ei peaks eemale tõrjuma.

"Nii palju, kui mina olen aru saanud ja nagu te aru saate, need ohukohad, need on muutunud usuküsimuseks. Mitte keegi, kes on välja toonud neid ohukohti, pole mingitele tehnilistele parameetritele ju viidanud," lausus Kallo.

Samuti neljapäeval Huawei esindajatega kohtunud justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) ütles, et Eesti peab lähtuma ausast turukonkurentsist, ent samas vaatama, et riiklikud ja julgeolekuhuvid oleks kaitstud.

"Laias laastus on meil valida Nokia, Ericssoni ja Huawei vahel, kui me räägime 5G tehnoloogia arendamisest. Ja nende kolme vahel meil ongi vaja need ohuhinnangud ja riskihinnangud ära teha ja sealt baasilt see otsus teha. Aga täna öelda, et ei, me välistame ühe või teise, seda kindlalt ei ole," rääkis Aeg.

Endised ministrid nõustavad Huaweid

Hiina tehnoloogiafirma Huawei esindajate suhtlust Eesti valitsusasutuste ja poliitikutega koordineerib suhtekorraldusfirma Powerhouse, mille omanik on endine regionaalminister Janek Mäggi. Samuti töötavad Powerhouse`i heaks endised ministrid Andres Anvelt ja Marko Pomerants. Kui välisluureameti juht Mikk Marran tõi välja, et siinsete lobistide kasutamine on osa Hiina tehnikatest oma mõjuvõimu kasvatamiseks, siis Isamaa liikmest Pomerants võrdleb suhtekorraldaja tööd advokaadi omaga, kus esindatakse klienti ning antud juhul aidatakse tal mõista, kuidas Eesti riik toimib.

"Hiina teeb oma mõjuvõimu kasvatamiseks kõik, mis vajalik ja kasutab selleks erinevaid tehnikaid ja vahendeid, sealhulgas konsultatsioonifirmad. Ma eeldan, et neid kasutatakse Eestis ja ka mujal maailmas. Ma tahaksin veel kord rõhutada seda, et meie asutuse ülesanne on tuua just Eesti valitsuse jaoks välja need riski- ja ohutegurid, mida me näeme võimalikus Huawei sisenemises 5G võrgu arendamisse Eestis," rääkis Marran.

Pomerants ütles, et Powerhouse on ettevõte, mis Eestis on olnud 11 aastat. "Tavaliselt pöördutakse hästi vähe näiteks selleks, et emadepäeva konverents korraldada. Ikka inimesed tulevad oma muredega, antud juhul on meie roll neile näidata, kuidas Eesti riik toimib, kuidas käib seaduse menetlus ja nii edasi. Nii et meie tegevus on avalik, ei kasuta mingeid tagauksi. Ma olen harjunud koridoride keskel käima ja seda teen ka oma ettevõtluses," lausus Pomerants.