Päästeamet taotleb valitsuse reservist enda eelarvesse 538 000 eurot, et osta möödunud aasta lõpus avarii teinud päästeauto asemel uus, kuna tõsiselt viga saanud sõiduki taastamine oleks liiga kallis. Osa raha eest on samas kavas remontida viga saanud paakkonteiner.

Mullu 31. detsembril juhtus Rakvere päästekomando põhiautoga Scania Lääne-Virumaal operatiivväljasõidul raske avarii, mille tulemusena muutus auto kasutuskõlbmatuks.

"Päästeameti eksperdid on sõiduki üle kontrollinud ja lisaks on võetud auto taastamiseks esialgne hinnapakkumine. Tulenevalt asjaolust, et taastamise maksumus ületab väga suure tõenäosusega 60 protsenti uue auto maksumusest, ei ole mõistlik avariilise auto taastamine. Ka üldise kindlustuspraktika kohaselt ei taastata selliste kahjustustega sõidukeid vaid soetatakse uus auto. Uue põhiauto Scania maksumus on 440 000 eurot," kirjutas päästeameti peadirektor Kuno Tammearu siseministeeriumile.

Ta lisas, et paakkonteiner sai kahjustusi transportimise käigus. "Konteiner aitab hoida päästesündmusel katkematut veevarustust ja on seega oluline komponent päästesündmuste kiireks lahendamiseks. Paakkonteineri taastamise maksumus on 98 000 eurot."

Tammearu ütles, et paakkonteiner ja päästeauto on arvel päästeameti varade arvestuses ning need on soetatud Euroopa Liidu rahastuse toel. Ta lisas, et tulenevalt Euroopa Liidu rahastuse tingimustest tuleb hävinud vara taastada või asendada esimesel võimalusel.