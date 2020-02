Kokkusaamine algas lillede asetamisega mälestuskivile Järvakandi kultuurihalli ees, mis märgib Kaitseliidu taasasutamist sealsamas poolteist aastat enne Eesti iseseisvuse taastamist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kultuurihallis toimus ka Kaitseliidu aastapäevale pühendatud konverents.

Praegu kuulub Kaitseliitu koos Naiskodukaitse, Kodutütarde ja Noorte Kotkastega 26 000 inimest.

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem oli Kaitseliidu taastamise koosoleku ajal vaid 17-aastane ja ta valvas korda maja ümber.

"Tõenäoliselt olin mina liiga noor selle jaoks, et tunda mingit hirmu. Aga meil oli küll arusaam, et see, kuhu me täna oleme jõudnud, ei pruugi kätte tulla üldsegi nii rahulikul moel. Ja mingisugune vaprus ja võitlusvalmidus meil kindlasti oli ka vaatamata oma noorusele," rääkis Herem.

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi peab Kaitseliidu suurimaks ülesandeks sõjalise kaitsevõimekusega liikmete arvu suurendamist ja territoriaalkaitse ülesehitamist.

"Eesti jaoks on see (territoriaalkaitse - toim.) ainuvõimalik laiapõhjaline kaitsevõimalus, kus hästi suurt rõhku pannakse nendele üksustele, mis paiknevad oma kodukohtades, et olla abiks erinevates kriisides ja ohusituatsioonides," selgitas Ühtegi.