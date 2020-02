"Kui hinnata valu skaalal - kui valus on agressoril Eesti kaitseväega kokku puutuda - siis saan öelda, et väga valus," rääkis kindralmajor Herem neljapäeval "Vikerhommikus".

Tema hinnangul näitab Eesti valmisolekut kõige paremini välkõppekogunemiste õnnestumine.

"Kui valitsuse otsusest teadmata jõuavad reservväelased kahe ööpäeva jooksul üle Eesti kokku tulla, moodustada 800-inimeselise üksuse ja liikuda sellega rohkem kui 100 kilmeetri kaugusele päris lahinguvarustusega, siis see on ikka väga hea tase," ütles Herem.

Kindralmajor tunnistas, et kaitsetahe ei võrdu kaitsevõimega, kuid 60 protsendi Eesti kodanike valmidus osaleda reservõppekogunemistel on teiste lääneriikidega võrreldes väga kõrge. "Tullakse suures osas vabatahtlikult. Ma ei näe seda mujal Euroopas või Ameerikas," tõdes ta.

Heremi sõnul peab Eesti kaitsevägi praegust taset hoidma ning selleks toimub ka sel aastal mitmeid suurõppusi: "Õppus Defender 2020 on tähtis, aga ka meie oma õppused - Kevadtorm ja ütlen meie reservväelastele, et üks või kaks välkõppekogunemist tuleb ka."

Herem rääkis ka, et kümmekond aastat tagasi ei olnud Eesti kaitsevägi veel suuteline sellises mahus välkõppekogunemisi korraldama. "Me tegeleme sellega paremini ja oskuslikumalt kui näiteks kaheksa aastat tagasi. Ega siis oht ei olnud väiksem, aga siis me ei olnud selleks valmis. Nüüd olema ja nii hakkabki olema!" ütles ta.

Küsimusele, kas Eestis toimuvad õppused ei ärrita naabreid, vastas Herem, et kuna need ei ole mõeldud ühegi riigi ründamiseks, vaid Eesti ja liitlaste kaitsmiseks, ei tohiks need ka kedagi ärritada. "Meie ei harjuta ühegi riigi, saare või poolsaare okupeerimist või riigikorra muutmist mingis riigi osas nagu teeb seda meie idanaaber. Meie harjutame oma riigi või oma riikide kaitset. Ja kui see käib temale närvidele, siis me teeme tõenäoliselt õiget asja. Kui see talle ei meeldi, siis tõenäoliselt ta tahab siin midagi korraldada," rääkis kindralmajor Herem. Viitele USA sõjaväelaste osalemisest õppustel tõdes Herem: "Ameeriklased on üsna hea närviajamise vahend jah."