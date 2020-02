Haridus- ja teadusministeerium (HTM) eiras õpetajate ühenduse etteheiteid, justkui suhtleks ministeerium nendega jõupositsioonilt ega arvestaks õpetajate seisukohtadega. Õpetajate Ühenduste Koostöökoja (ÕÜKK) mõttekoda, mis ühendab 20 õpetajate aineliitu, saatis esmaspäeval meediale kirja, milles leiab, et ministeerium ei pea pedagoogidega suheldes kinni hea kaasamise tavadest.

ÕÜKK tõi oma pöördumises näiteks ministeeriumist 11. veebruaril väljasaadetud kutse, milles paluti osa aineliitude esindajaid juba 14. veebruaril toimuvale arutelule. "Sellisel viisil ei ole võimalik oma tööd õpilastega adekvaatselt planeerida ning aineühenduste liikmeid sisulistesse aruteludesse ja seisukohtade kujundamisesse kaasata," tõdes Eesti Matemaatika Seltsi asepresident Hele Kiisel pressiteate vahendusel.

"Kutse möödunud nädalal toimunud kohtumisele saadeti tõepoolest välja kolm päeva enne selle toimumist, ent kohtumisel sai osaleda vastavalt võimalustele kas Tartus, Tallinnas või hoopis digivahendite abil mõnest muust asukohast. Juhul, kui mõni ministeeriumi poolt pakutud kohtumise aeg erinevatele osapooltele ei sobi, on alati võimalik sellest teada anda ning leida üheskoos uus kõigile osapooltele paslikum aeg. Möödunud reedel toimunud kohtumise aja suhtes ministeeriumini ühtegi pretensiooni ei jõudnud," kommenteeris etteheidet ministeeriumi kantsler Mart Laidmets.

Laupäeval Paides koos olnud Õpetajate Ühenduste Koostöökoja mõttekojas arutati haridus- ja teadusministeeriumiga strateegilise partnerluse lepingu sõlmimise üle, teatas ÕÜKK ning lisas, et leping eeldab ka kokkulepet hea kaasamise tavade osas. Partnerlus tähendab lugupidavat suhtumist teise osapoolde, seni on aga haridus- ja teadusministeerium paljuski suhelnud õpetajaskonnaga koostööd tehes jõupositsioonilt, lisas koostöökoda. "Hea valitsemine on kaasav, läbipaistev ja partnerite seisukohti arvestav. Õpetajaskond ei vaja üksnes seisukohtade ärakuulamist, vaid nendega reaalset arvestamist," ütles Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi aastaid Koostöökoja juures esindanud seltsi aseesimees Pille Rohtla pressiteates.

Laidmets tunnustas oma vastuses ÕÜKK-d, märkides, et see on juba väga sisukalt panustanud haridusvaldkonna tulevikustrateegia ja arengukava koostamisse. "HTM-i strateegiliseks partneriks sai ÕÜKK alles sel aastal, mistõttu seisab loomuliku sammuna ees ka üheskoos koostööpõhimõtete üle vaatamine," märkis ministeeriumi kantsler.