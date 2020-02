Riigikohtu määrusega võeti esmaspäeval menetlusse korruptsioonikuritegudes süüdi mõistetud endise keskkonnaministri Villu Reiljani, maa-ameti endise juhi Kalev Kanguri ja ehitusettevõtja Toomas Annuse kaebused, selgub kohtu kodulehelt.

Kolmiku advokaadidi esitasid eelmise aasta lõpus riigikohtule taotluse nende kohtuotsuse uuesti läbi vaatamiseks seoses ilmnenud uute asjaoludega.

Kabuste aluseks sai Euroopa Inimõiguste kohtu otsus, et osa kohtuasjas kasutatud tõendeid oli hangitud keelatud viisil.

"Kohtumenetluse algatamise või ülevaatamise protseduur sisaldab endas jõustunud kohtuotsuste ülevaatamist, kui ilmnevad uued asjaolud, mis ei olnud kohtule teada algsete otsuste tegemisel. Kui tuvastatakse, et asja ümbervaatamiseks on alust, siis muudetakse eelnevad otsused ja kohtumenetlus algab uuesti," on riigikohtu pressiesindaja Susann Kivi varasemalt ERR-i venekeelsele portaalile öelnud.

Kangur ja Reiljan mõisteti 2014. aasta süüdi pistise võtmises, Annus altkäemaksu andmises.