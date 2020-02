Ashraf Ghani valiti teiseks ametiajaks Afganistani presidendiks

"Valimiskomisjon kuulutab 50,64 protsenti häältest võitnud Ashraf Ghani Afganistani presidendiks," ütles komisjoni esimees Hawa Alam Nuristani Kabulis pressikonverentsil.

"Aidaku jumal tal afganistani rahvast teenida... ja ma palvetan ka, et meie riiki tuleks rahu," lisas esimees.

Tulemuste selgumine viibis pea viis kuud, sest Ghani põhivastane, Afganistani tegevjuht Abdullah Abdullah väitis, et tulemused on võltsitud, sundides need üle lugema.

Teadmatus ähvardas Afganistani uue poliitilise kriisiga olukorras, kus USA püüab saavutada islamistliku Talibaniga kokkulepet, mis võimaldaks tal väed välja viia. Talibanilt oodatakse vastutasuks mitmesuguseid julgeolekutagatisi, aga ka lubadust pidada rahukõnelusi Afganistani valitsusega.

Kui kõik läheb loodetult, on Ghani see, kes hakkab Talibaniga tuleviku üle läbirääkimisi pidama.

Abdullah meeskond teatas veel nädala algul, et ei akstepteeri võltsitud valimistulemusi.

Praegune asepresident Abdul Rashid Dostum, mõjuvõimas usbeki sõjapealik ja Abdullah' liitlane, on ähvardanud moodustada paralleelvalituse, kui võltsitud tulemused välja kuulutatakse.

Abdullah kaotas Ghanile juba 2014. aasta presidendivalimised, siis anti Ühendriikide sekkumise tulemusena talle tegevjuhi ametikoht.

Valimistel antud 2,7 miljonist häälest praagiti kontrollimisel välja ligi miljon, mis tähendab, et valimisaktiivsus oli kõigi aegade madalaim.

Lõpuks läks arvesse 1,8 miljonit häält, Afganistanis on aga umbes 35 miljonit elanikku ja 9,6 miljonit registreeritud valijat.