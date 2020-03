Kõigepealt teatas telefonikõnest Talibani pressiesindaja Twitteris, vahendasid Axios ja Yle.

#Breaking

The President of the United States Trump @realDonaldTrump held a phone conversation with the Political Deputy of the Islamic Emirate, the respected Mullah Baradar Akhund. Details later. pic.twitter.com/p1iJpempNz — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) March 3, 2020

Hiljem kinnitas telefonikõne toimumist ka Trump ise.

"Me leppisime kokku, et vägivalda pole. Me ei taha vägivalda. Eks näis, mis juhtub," teatas USA president.

"Meil oli täna väga hea vestlus Talibani liidriga. Nad otsivad, kuidas seda lõpetada... riik tõesti peab selle ära lõpetama, me oleme seal olnud 20 aastat... suhe, mis mul mullaga on, on väga hea," märkis Trump.

Trump on the leader of the Taliban: "The relationship I have is very good with the Mullah." pic.twitter.com/zW3ImxjYGs — Aaron Rupar (@atrupar) March 3, 2020

Mulla Baradar Akhund on terroriorganisatsiooniks klassifitseeritud Talibani poliitilise tiiva asejuht.

USA sõlmis laupäeval Talibaniga lepingu, mille kohaselt vähendavad Ameerika Ühendriigid oma vägede kohalolekut. Taliban lubas omakorda alustada läbirääkimisi Afganistani valitsusega.

Lepe hakkas aga kiirelt koost lagunema. USA ja Talibani leppe kohaselt pidi Afganistani valitsus vabastama 5000 vangistatud Talibani võitlejat, Taliban omakorda pidi vabastada 1000 valitsusvägede sõdurit.

Paraku ei olnud Afganistani valitsus kokkuleppe osapool. Esmaspäeval teataski Afganistani president Ashraf Ghani, et tema valitsus pole selliste tingimustega nõus ning et vangide vahetamise üle tuleb pidada siseriiklikke läbirääkimisi.

Taliban oli sõjategevust Afganistani valitsuse vastu taasalustanud samuti esmaspäeval.

"Vägivalla vähendamine on nüüd lõppenud ja meie operatsioonid jätkuvad tavapäraselt," teatas Talibani esindaja Zabihullah Mujahid USA-ga leppe sõlmimiseks mõeldud osalise vaherahu lõpetamisest.

Rünnakud valitsusvägede vastu on jätkunud praeguseni ning kolmapäeval pidid sõjategevusega liituma taas ka USA väed. Nimelt korraldasid USA väed Helmandi provintsis Talibani võitlejate vastu õhurünnaku pärast seda, kui üht valitsusvägede tugipunkti tabas Talibani pealetung.

Tegemist oli esimese USA rünnakuga Talibani vastu viimase 11 päeva jooksul.