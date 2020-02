Eesti koos kaheksa riigiga kaalub raskeveokite liikuvuspaketi vaidlustamist

Eesti ja veel kaheksa Euroopa Liidu äärealade riiki nõuavad, et ühendus vaataks ümber paljuvaieldud liikuvuspaketi punkti, mis sunnib kaugsõiduveokeid iga kahe kuu tagant koduriiki naasma. See läheb nende hinnangul vastuollu Euroopa kliimasihtidega ja halvendab nende konkurentsiolukorda. Mitu riiki kaalub vajadusel kohtusse minekut.

Ministrid peavad Brüsseli kesklinnas Malta esinduses niiöelda sõjaplaani. Sihikul on Euroopa Liidus peagi lõpliku kinnitamiseni jõudev liikuvuspakett, mis parandab kaugsõiduautojuhtide töötingimusi ja samal ajal halvendab ääremaade veoettevõtete konkurentsiolukorda.

Konkreetselt soovivad riigid veokite kojunaasmiskohustuse ülevaatamist, mis tähendaks palju tühisõite.

"Ühelt poolt muretsevad poliitikud keskkonna pärast, teisalt sunnivad needsamad poliitikud ettevõtteid õhku paiskama tohutult süsihappegaasi," sõnas Poola infrastruktuuriminister Andrezej Adamczyk.

Eesti majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on see põhimõtteliselt vastuolus EL alustega, kuna liit loodi vabakaubanduse huvides. "See seadus on liikumine selles suunas, et Euroopa ääremaadel teha kaubandus raskemaks."

Ministrid kohtusid Euroopa Komisjoni volinikega ja nõudsid, et enne liikuvuspaketi lõpphääletust Euroopa Parlamendis valmiks selles küsimuses mõjuhinnang.

"Kuni pall on väljakul ja mäng ei ole lõppenud, usume me, et tulemus võib veel oluliselt muutuda, on Leedu transpordi- ja kommunikatsiooniministri Jaroslav Narkevici seisukoht.

Malta transpordi- ja infrastruktuuriminister Ian Borg rõhutas, et kaalutakse ka

juriidilisi samme, kui neid peaks vaja minema.

Eesti ei ole Euroopa Kohtusse pöördumist veel otsustanud.