Samsung leppis Venemaa uute nõudmistega

Firma tegi ka avalduse, kus kinnitas, et teeb koostööd Vene tarkvaraarendajatega ning et juba praegu müügil olevates vahendites on näiteks Mail.ru rakendus ning Yandexi otsing eelinstalleeritud, vahendas Raadio Vaba Euroopa.

"Seadusemuudatused ei mõjuta ettevõtte plaane jätkata tööd Venemaal," kinnitati Samsungi avalduses.

Samsungist erinevalt on käitunud näiteks USA suurkompanii Apple, mille esindajad on teatanud, et nad ei hakka müüma seadmeid kolmanda osapoole eelinstalleeritud rakendustega ning et uus seadus võib neid sundida hindama ümber oma tegevust Venemaa turul.

Eelmisel aastal võttis Venemaa riigiduuma vastu uued reeglid, kuid endiselt pole veel lõplikult täpsustatud, millised kohalikud rakendused peavad olema eelinstalleeritud Venemaal müüdavatesse nutitelefonisse, tahvelarvutitesse ja arvutitesse.

Reeglid hakkavad kehtima käesoleva aasta suvel.

Väljaande RBK teatel on Samsung hetkel populaarsuselt teine nutitelefonibränd ja omab 28 protsenti turust, Apple seevastu kontrollib vaid 10 protsenti turust, esikohal on 32,7 protsendiga Huawei.

Eelmisel aastal trahvis Vene kohus USA sotsiaalmeediafirmasid Twitter ja Facebook 4 miljoni rubla (63 336 dollari) suuruse trahviga selle eest, et firmad ei täitnud nõuet, et kasutajate andmeid tuleb hoida Venemaal asuvates serverites.