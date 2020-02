Trump andis armu tuntud korruptantidele ja kelmidele

USA president Donald Trump teatas teisipäeval, et annab armu või vähendab karistust 11 süüdimõistetu puhul, kelle seas on näiteks korruptsiooni eest 14-aastast vanglakaristust kandev endine Illinoisi kuberner Rod Blagojevich ja maksupettuses süüdi mõistetud endine New Yorgi politseijuht Bernie Kerik.

Asjaolu, et Trumpi armuandmised puudutasid peamiselt nn valgekraede kuritegevuses - nagu finantskuriteod ja korruptsioon - süüdi mõistetud isikuid, tõi kaasa süüdistused, et samm on täielikus vastuolus Trumpi kunagise valimislubadusega korruptiivne nö soo kuivaks lasta ("Drain the swamp"). Samuti pälvis tähelepanu see, et mitmel armu saanul on olnud varem sidemed Trumpi või talle lähedaste isikutega, vahendasid Axios, BBC ja Times.

Demokraatlikusse Parteisse kuulunud Blagojevichi näol on tegu skandaalse poliitikuga, kes osales omal ajal Trumpi telesaates "Celebrity Apprentice".

2008. aastal, pärast osariiki esindanud senaatori Barack Obama valimist USA presidendiks, hakkas kuberner Blagojevich selle senatikohaga kauplema ehk Obama asendajaks pidi tema plaanide kohaselt saama see, kes tema kampaaniafondi kõige kopsakama annetuse teeb.

Blagojevich peeti föderaalvõimude poolt kinni 2008. aasta detsembris ning Illinois rahvasaadikud tagandasid ta ametist 2009. aastal. 2011. aastal mõistis kohus Blagojevichi süüdi 17 süüdistuses, mis kõik ei olnud seotud eelpool mainitud senatikoha skandaaliga, ning ta pidi väljapressimise, altkäemaksu ja korruptsiooni eest 14 aastaks vangi minema. Praeguse seisuga oli ta karistusest reaalselt kandnud kaheksa aastat.

Blagojevich taotles president Trumpilt armuandmist juba 2018. aastal ning Trump kinnitas 2019. aastal, et kaalub ekskuberneri karistuse vähendamist, ja lisas, et föderaalprokuratuur kohtles Blagojevichit "väga ebaõiglaselt".

Illinoisi vabariiklased saatsid seetõttu Trumpile ka kirja, et Blagojevichi vabastamine saadab sõnumi, mis kahjustaks püüdlusi juurida korruptsioon välja osariigi valitsusest. "Blagojevich on Illinoisi osariigis avaliku sektori korruptsiooni võrdkuju ning ta pole kordagi ka mingit kahetsust üles näidanud," rõhutasid osariigi vabariiklased.

Blagojevichi vabastamise toetuseks on viimasel ajal korduvalt sõna võetud ka Trumpi-sõbralikus telekanalis Fox News, kus on muuhulgas tuletatud meelde, et Blagojevich peeti kinni ajal, mil Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juhiks oli Robert Mueller, ning et Trumpi poolt vallandatud FBI direktor James Comey on hea sõber eksprokurör Patrick Fitzgerald, kes Blagojevichile omal ajal süüdistuse esitas.

Bernie Kerik oli New Yorgi politsei juht ajal, mil linnapeaks oli Trumpi praegune advokaat Rudy Giuliani. 2009. aastal tunnistas ta end kohtus süüdi maksupettuses ja teistes finantskuritegudes. Vanglas tuli tal olla kolm aastat ning tema pälvis Trumpilt täieliku armuandmise.

Armu sai ka Ameerika jalgpalli klubi San Francisco 49ers endine omanik Edward DeBartolo Jr, kelle kohus mõistis 1998. aastal süüdi kihlveopettuses. Vanglasse ta ei pidanud minema, kuid tal tuli maksta miljoni dollari suurune trahv. Tegutsemiskeelu tõttu loovutas ta kontrolli klubi üle oma õele Denise Yorkile. Kui DeBartolo on varem annetanud mõlemale parteile, siis pärast Trumpi valituks osutumist on ta annetanud ainult vabariiklastele. Mõned analüütikud peavad üheks armuandmise põhjuseks ka seda, et DeBartolo perekond on pärit Ohio osariigist, kus Trumpil on novembris kindlasti vaja võita ning kus DeBartolo on skandaalidest hoolimata väga populaarne nii nagu ka tema poolt omal ajal üles töötatud 49ers.

Armuandmised presidendi poolt on USA-s ka varem kriitilist tähelepanu pälvinud. Näiteks president Bill CLinton andis teiste seas armu oma endisele äripartnerile Susan McDougalile, kes oli saadetud vanglasse soovimatuse eest Whitewateri kinnisvaraskandaali asjus tunnistusi anda. President George H. W. Bush andis aga armu Ronald Reagani aegse Iraan-Contra afääri võtmeisikutele, kuigi Reagani asepresidendina oli ta ka ise selle skandaaliga lähedalt seotud.