USA justiitsministeerium esitas süüdistused FBI endisele juhile

Virginia osariigi võimud esitasid Comeyle süüdistuse paar päeva pärast seda, kui president Trump oli nõudnud süüdistuse esitamist ja tagandas föderaalprokuröri, kes leidis, et süüdistuse esitamiseks pole piisavalt tõendeid.

Trump vallandas Comey oma eelmisel ametiajal 2017. aastal, kui Comey juhtis uurimist küsimuses, kas Trumpi kampaaniameeskonna liikmetel olid 2016. aasta presidendivalimistel kokkuleppeid Moskvaga.

USA justiitsministeerium kinnitas neljapäeval ametlikult, et Comey sai süüdistuse tõsistes kuritegudes, mis on seotud tundliku teabe avaldamisega. "Süüdistuse kohaselt takistas Comey USA kongressi uurimist ja andis valeütlusi," teatas ministeerium avalduses.

"Süüdimõistmise korral ähvardab Comeyt kuni viieaastane vangistus," ütles föderaalprokurör Lindsey Halligan, kelle Trump vaid mõned päevad tagasi ametisse määras.

Trump tervitas Comeyle esitatud kriminaalsüüdistusi.

"Õiglus Ameerikas! Üks halvimaid inimesi, kellega see riik on kunagi kokku puutunud, on James Comey, FBI endine korrumpeerunud juht," ütles Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social. "Ta on olnud meie riigile nii kaua nii halb ja nüüd hakatakse teda tema kuritegude eest meie rahva vastu vastutusele võtma," lisas riigipea.

Comey kinnitas oma süütust ja andis mõista, et on valmis talle esitatud kriminaalsüüdistustele vastu astuma.

Talle esitatud süüdistusi sotsiaalmeediakanalis Instagram avaldatud videos kommenteerinud Comey sõnul on ta aastaid teadnud, et Trumpi vastu seismisel on oma hind, kuid ta usaldab föderaalset kohtusüsteemi.

Trump süüdistas juba juulis oma eelkäijat Barack Obamat riigireetmises ja nõudis tema vastutuselevõtmist seoses raportiga, mille kohaselt olid demokraadist riigipea administratsiooni ametnikud manipuleerinud teabega Venemaa sekkumise kohta 2016. aasta valimistesse.

USA riiklik luuredirektor (DNI) Tulsi Gabbard saatis justiitsministeeriumile kriminaalmenetluse taotluse seoses raportiga, milles väideti, et Obama ametnikud olid osa riigivastasest vandenõust. Gabbard väitis, et Obama ja tema meeskond olid koostanud luureandmed Venemaa valimissekkumise kohta, et luua alus sisuliselt aastaid kestnud riigipöördele president Trumpi vastu.

Trump nimetas vandenõus osalenuteks ka Obama toonast asepresidenti Joe Bidenit, endist FBI direktorit Comeyt, endist DNI-d James Clapperit ja endist Luure keskagentuuri (CIA) juhti John Brennanit. President rõhutas, et niiöelda jõugujuht oli Obama ja süüdistas ekspresidenti riigireetmises.