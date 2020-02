Lasnamäel vigastada saanud politseinik on endiselt arstide hoole all

Kolmapäeva hommikul said kaks Põhja prefektuuri kriminaalpolitseinikku Tallinnas Lasnamäel Kärberi keskuse parklas vigastada, kui neile sõitis kinnipidamise ajal autoga otsa 25-aastane mees. Üks ametnikest sai tõsiselt vigastada, kui auto sõitis tal üle jalgade.

Põhja prefekt Kristjan Jaani ütles neljapäeval ERR-ile, et raskemalt kannatada saanud 24-aastase politseiniku tervis on stabiilne ja ta on haiglas arstide hoole all. "Soovime talle kiiret paranemist ja täname kogu haigla meeskonda, kes viga saanud politseiniku abistavad," lisas Jaani.

Politseinikke rünnanud mehel on Eesti kodakondsus ning ta on ka varem olnud politseiga kokkupuuteid, kinnitas prefekt.

"Ta on varasemalt olnud politsei huviorbiidis liiklusalaste väärtegudega, kuid eile läks politsei meest kinni pidama, et kontrollida tema võimalikku seotust narkokuriteoga," märkis Jaani.

Seda, kas kolmapäeval läksid politseinikud teda Kärberi keskuse parklas kinni pidama juhuliku vihje põhjal või oli tegu pikema jälitustööga, Jaani kommenteerida ei soovinud.

Politseinikele otsa sõitnud mees põgenes autoga sündmuskohalt ning sõiduk leiti kella tunni pärast Maardust. Sõidukijuht tuli kella 11.30 ajal Ida-Harju jaoskonda ja peeti seal kinni.

Mis ja kuidas täpselt juhtus, on praegu veel väljaselgitamisel ning seetõttu pole ka selge, milline süüdistus või süüdistused politseinike ründajale esitatakse.

"Kuna kõik asjaolud on veel väljaselgitamisel, on hetkel on veel vara rääkida süüdistusest või karistamisest," ütles Jaani.

Karistusseadustiku järgi karistatakse võimuesindaja või avalikku korda kaitsva muu isiku suhtes vägivalla toimepanemise eest seoses tema ametikohustuste täitmisega rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

Siseminister Mart Helme ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et kavatseb vigastatud politseinikku haiglasse vaatama minna.

"Palusin teha meie poolt korralduse, et saaksin vigasaanud politseinikke homme (reedel - toim.) haiglasse vaatama minna. Üks politseinik on väga raskelt viga saanud. Teisel kergem, aga ka mitte kõige mugavam ja kiiresti mööduv vigastus. Sellised ründed täiesti vastuvõetamatud," lausus Helme.