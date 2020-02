Millises seisus on kolmapäeval Tallinnas vigastada saanud kaks kriminaalpolitseinikku, kui neile sõitis autoga otsa narkoäris kahtlustatav, keda politseinikud tahtsid kinni võtta? Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher ütles, et üks tema kolleegidest tahab juba tööle tagasi, teine oli aga täna haiglas pikalt lõikuslaual.

"Hommikul algas tal üsna pikk operatsioon, ootame kõik selle õnnestumist. Usun, et õhtul oleme targemad," sõnas Vaher ERR-ile. "Teine politseinik on kodus, tal on jalaluumurrud, aga kipub tööle tulema, nagu ühele õigele politseinikule kombeks. Uurija hing on selline, et päti püüdmine ei saa pooleli jääda."

Vaher kinnitas, et politseinikke ramminud narkoäris kahtlustatav pidi aru saama, et tegemist on politseinikega.

"Ei ole väga palju vaja vaeva näha, et aru saada – tegemist on politseinikega, kui sa paned toime narkokuritegu ja ennast selgelt tutvustavad, seda ka hüüdvad ja karjuvad politseinikud sind ründavad. Ta pidi kindlasti aru saama, et tegu on politseinikega," rõhutas PPA peadirektor.

Tema sõnul on Põhja prefektuuri narkokuritegude üksuses loodud eraldi tänavakuritegude meeskond, kelle ülesanne on ära korjata võimalikult palju narkoaineid, mis jõuavad kas koolide lähedal või mujal linnaosades laste kätte. "Eelmisel aastal võttis see meeskond kinni umbes 60 tänavadiilerit, see on nende igapäevatöö, nad on selleks välja õppinud, neil on vajalik varustus," rääkis Vaher.

"Me ei ole politseis naiivsed ega arva, et kõik kinnipidamised toimuvad labori tingimustes, et kõik õnnestuvad. Muidugi tuleb vaadata oma taktikat, aga täna siin saan ma ainult seda meeskonda kiita. Nad on teinud väga-väga head tööd," vastas PPA peadirektor küsimusele, kui palju ta mõtleb sellistel puhkudel, et kas politseinikud tegid ise taktikaliselt kõik õigesti.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri pikemat intervjuud Toomas Sildamile saab ERR-i uudisteportaalist lugeda reedel.