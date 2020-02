Ringkonnaprokurör Natalia Miilvee selgitas, et kuigi tegemist on varem kriminaalkorras karistamata inimesega, on tema toime pandud tegu sedavõrd raske, et prokuratuuri hinnangul on põhjendatud tema vahi alla võtmine.

"Noormehele on esitatud kahtlustus mõrvakatses – kogutud tõendite pealt on järeldatav, et ta üritas autoga teda kinni pidama tulnud politseinikest üle sõita selleks, et pääseda vastustusest narkojoobes sõiduki juhtimise ning narkootikumide käitlemise eest. Teda ei takistanud arusaam, et inimesest autoga üle sõitmise tagajärjeks võib tavapärase tagajärjena saabuda inimese surm," rääkis Miilve.

Kuigi 25-aastast meest pole varem ühegi kuriteo toimepanemise eest karistatud, on ta oma käitumisega Miilve sõnul näidanud üles erilist hoolimatust õiguskorra ning teiste inimeste elu vastu, mistõttu vabaduses viibides võib ta kujutada ohtu kaaskodanikele.

Kolmapäeva hommikul said kaks Põhja prefektuuri kriminaalpolitseinikku Tallinnas Lasnamäel Kärberi keskuse parklas vigastada, kui neile sõitis kinnipidamise ajal autoga otsa 25-aastane mees. Üks ametnikest sai tõsiselt vigastada, kui auto sõitis tal üle jalgade.

Põhja prefekt Kristian Jaani ütles neljapäeval ERR-ile, et raskemalt kannatada saanud 24-aastase politseiniku tervis on stabiilne ja ta on haiglas arstide hoole all.

Politseinikke rünnanud mehel on Eesti kodakondsus ning tal on ka varem olnud politseiga kokkupuuteid, kinnitas prefekt.