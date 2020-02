Kolmapäeva hommikul said kaks Põhja prefektuuri kriminaalpolitseinikku Tallinnas vigastada, kui neile sõitis kinnipidamise ajal autoga otsa 25-aastane mees. Üks ametnikest sai tõsiselt vigastada, kuid tema elu pole ohus. Teine politseinik sai kergemaid vigastusi.

Politseinikud läksid kella 10 paiku Lasnamäel Kärberi tänaval Kärberi keskuse parklas kinni pidama meest, kelle kohta oli alust arvata, et ta tegeleb narkomüügiga.

Kinnipidamise vältimiseks rammis 25-aastane mees sõiduautoga Opel esmalt otsa talle ette sõitnud eravärvides politseisõidukit ja sõitis seejärel otsa kahele politseinikule. Auto sõitis üle 24-aastase politseiniku jalgade, tekitades talle tõsiseid vigastusi ning üle 30-aastase politseiniku jalalaba.

Kiirabi toimetas mõlemad politseinikud haiglasse ning nende elud ohus ei ole, teatas Põhja prefektuur.

Politseinikele otsa sõitnud mees põgenes autoga sündmuskohalt ning sõiduk leiti kella 11 ajal Maardust. Sõidukijuht tuli kella 11.30 ajal Ida-Harju jaoskonda ja peeti seal kinni. Meest on varasemalt korduvalt karistatud liiklusalastes väärtegudes.

Põhja prefekt Kristian Jaani sõnul seisavad politseinikud iga päev Eesti inimeste turvalisuse eest riskides oma elu ja tervisega.

"Nii raskete tagajärgedega rünnakuid politseinike suhtes harva, kuid keskmiselt kord nädalas ründab keegi tööülesandeid täitvat politseinikku füüsiliselt. Seetõttu pole politseitöös ühtki väljakutset ega ülesannet, mida saaks pidada lihtsaks ega rutiinseks. Soovin vigastada saanud kolleegidele kiiret paranemist ning organisatsioonina pakume tuge kogu Põhja prefektuuri kriminaalpolitseinike meeskonnale," ütles Jaani.

Juhtumi osas on alustatud kriminaalmenetlus.

Avalduse tegi ka president Kersti Kaljulaid, kelle sõnul on rünnak politsei vastu rünnaks meie kõigi turvalisuse vastu. Riigipea soovis vigastatud politseinikele head paranemist.

Kiiret paranemist soovis politseinikele ka siseminister Mart Helme. "Politseinikud riskivad iga päev oma elu ja tervisega, et tagada turvaline elukeskkond. Täna on üks nendest päevadest, kus kahjuks said kinnipidamise käigus viga kaks kriminaalpolitseinikku. Soovin neile kiiret paranemist," lausus Helme.