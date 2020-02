Tere tasus võlausaldajatele üle kolme miljoni euro

Tere AS tasus esimesed maksed vastavalt saneerimiskavale, milleks kujunes üle 3 miljoni euro, nõuete maht kokku moodustab üle 47 miljoni euro.

"Oleme asunud eelmisel suvel kinnitatud saneerimiskava täitma ning tänaseks on esimese aasta maksed tehtud. Järgmised maksed kuuluvad kava kohaselt tasumisele 2021. aastal," ütles Tere AS-i ja AS-i Farmi Piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine pressiteates.

"Harju Maakohtu poolt kinnitatud saneerimiskavaga kujundati ümber kõik sellega hõlmatud võlausaldajate nõuded, et tagada ettevõtte tegevuse jätkumine ja anda võlausaldajatele kindlust, et nende nõuded saavad rahuldatud. Saneerimiskava järgimine tagab Terele stabiilse majandustegevuse ning jätkusuutliku arengu ehk saame tänu sellele täielikult keskenduda põhitegevusele."

"Nii Eestis kui lähiriikides on tihe konkurents nii tooraine kui valmistoodangu turul, mis muudab piimatööstuste elu keeruliseks," ütles Kivine. "Piimandus ja põllumajandus laiemalt on tugevalt seotud tooraine tootmisega ja sellest, kuidas piimandusel läheb, sõltuvad väga paljud partnerid."

Tere AS ja Farmi Piimatööstuse AS onEesti piimatööstuste grupp, mille konsolideeritud turuosa värskete piimatoodete turul on üle 40 protsendi ning tootevalikusse kuulub üle 400 erineva piimatoote. Ettevõtete Jõhvis, Põlvas, Viljandis ja Annikveres asuvad piimatööstused varuvad iga päev üle 500 tonni kodumaist piima. Lisaks kohalikule turule ekspordivad ettevõtted toodangut rohkem kui 20 erinevasse riiki. Tere ja Farmi Piimatööstuse neljas tootmisüksuses ja peakontoris töötab kokku 570 inimest.

AS Maag Grup on 1996. aastal tegevust alustatud Eesti kapitalil põhinev ettevõte, millest on tänaseks välja kasvanud toiduainete tootmise ja müügiga tegelevate firmade grupp. Maag Grupp koondab ettevõtted Farmi Piimatööstus, Tere, Rannarootsi Lihatööstus, Pouttu, Avalon Foods, Maag Food ja Nigula Piim.