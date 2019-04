"Mind kutsuti neid ettevõtteid juhtima palvega aidata päästa Tere piimatööstus ning luua tingimused Tere ja Farmi piimatööstuste liitmiseks. See oli väga ambitsioonikas missioon, mida nii mõnigi pidas pea ilmvõimatuks. Ei saa öelda, et teel olnud probleemide lahendamine oleks alati olnud imelihtne, kuid ometi on nüüdseks need esialgselt püstitatud eesmärgid täidetud," rääkis 2017. aastal ettevõtte juhiks saanud Kõvask.

Kõvaski sõnul on ettevõttel õnnestunud taastada head ja töised suhted farmeritega, klattida suur osa vanadest võlgadest, kasvatada käivet ning kasumlikkust koduturul kui ka suurendada ekspordi osakaalu. "Muu hulgas avasime ettevõtte jaoks uuesti Jaapani turu ning sisenesime täiesti uuele Vietnami turule."

Olulisima asjana, mis tegemata jäi, tõi Kõvask intervjuus ERR-ile välja selle, et Tere saneerimiskava on veel kinnitamata, mis on juriidiline takistus kahe ettevõtte liitmiseks.

Eelmise aasta märtsist alustas ettevõte saneerimiskava de facto täitmist, kuna leiti viis, kuidas hakata võlausaldajatele saneerimiskava makseid tegema. Toonasest umbes sajast ettevõttest või eraisikust, kes olid jäänud oma raha ootama, 95 protsendiga on kokkulepped tehtud ning raha tasub Tere emaettevõte Farmi plaanipäraselt. Küll aga on saneerimiskava kinnitamine väga vajalik neile vähem kui kümnele osapoolele, kellega kokkuleppele pole jõutud.

"Minu jaoks on aeg küps, et vaadata otsa uutele väljakutsetele. Ma väga loodan, et ettevõtted kasutavad ära pärituule tingimused ning et me näeme poelettidel jätkuvalt nii vanu klassikuid kui ka uusi ja innovaatilisi lahendusi," lisas Kõvask. Uut töökohta tal enda kinnitusel praegu siiski ootamas pole.

Tere ja Farmi Piimatööstuse juhatuse liikmena jätkab ka pärast 8. maid Valdis Noppel.

Tere ja Farmi Piimatööstus on jahutatud ja pika säilivusjaga piimatoodete tootja, mille 2018. aasta käive oli 108 miljonit eurot ning ekspordi osakaal käibest oli 20 protsenti. Ettevõte annab tööd 565 inimesele neljas tööstuses üle Eesti.