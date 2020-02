Jõgeva aleviku kasvuhoonetes võeti neljapäeval varajast kartulit. Eesti Taimekasvatuse Instituut selgitab välja, milline punase koorega kartuli sort on kõige varajasem ja annab parimat saaki. Nüüd pole võimatu, et eestimaine kollase koorega varajane kartul asendub senisest enam punase kartuliga.

13. detsembril istutati taimekasvatuse instituudi kasvuhoone pottidesse viiest sordist punase koorega mugulaid. Nüüd oli aeg saak üle mõõta ja kaaluda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mõned on suhteliselt vanad sordid. Aga sordivalikul lähtusime pigem sellest, missugust sortide seemet on 2020. aasta kevadel saada," rääkis TÜ Talukartul juhatuse liige Kalle Hamburg.

Hamburg ütles, et kuigi varajase kartuli sordid on valdavalt kollase koorega, on sordiaretuse tulemusel muutunud nende koor liiga õhukeseks, mis ei kaitse mugulat piisavalt päikesevalguse eest.

"Ehk on väljapääs punases kartulis. Siin kasvuhoones määratakse varasus. Siis võetakse mugulad, pannakse valguse kätte ja võrreldakse, kas mõni sort on vastupidavam kui teine, kuna kauplustes on kartul koos köögiviljaga kõrvuti erksa valguse käes, aga kartul valgust ei armasta," selgitas Hamburg.

Taimekasvatuse instituudi teadur Terje Tähtjärv ütles, et viiest katsealusest sordist nelja julgeb ta kasvatajatele kindlasti soovitada.

"Kõige tublimaks osutus praegu number ühe all olev Evolution. Minul temaga põllukogemusi ei ole praegu, aga ma loodan, et äkki ma saan tema sellel aastal ka põllule panna," rääkis Tähtjärv.

"Mina võtsin seda küll kui teaduslikku katset. Ma sain teada, kuidas taimed käituvad selle valgusega, ühtlase niiskusrežiimiga. Ma analüüsisin ju iga nädal nende kasvamist ja tegin pilte. Ja tuleb raport selle katse kohta, mille ma tellijatele esitan," lisas ta.

Tähtjärv ütles, et kuigi avamaa ja kontrollitud kasvutingimused pole võrreldavad, annavad kasvuhoonekatsed aimu, millistele kartulisortidele tasub panustada.