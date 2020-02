Huawei esindajad jätkavad lobitegevust: kavas on kohtumine Raivo Aegiga

Justiitsministeeriumi pressiesindaja ütles, et kohtumise soov tuli Huawei esindajate poolt, kes soovivad selgitada oma positsiooni 5G võrkude rajamisel.

Huawei poolt on teada antud, et kohtumisele tulevad Marko Pomerants Powerhouse'st ja Sten Luiga Cobalti advokaadibüroost.

Jaanuari keskel kohtus Huawei inimestega väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu, seda omal initsiatiivil. "Sidevõrkude määruse väljatöötamine on pikk protsess, mille osas on veel mitmeid lahendamata küsimusi. Olen teemat juba korduvalt lahanud Euroopa Liidu tasandil, kohtunud nii Eesti kui teiste riikide telekomiettevõtjatega ning nüüd on järg tehnoloogia tootjate käes," ütles Karu pärast kohtumist.

Huawei hinnangul on Euroopa riikide eelmise nädala otsused turvariskide maandamiseks 5G võrkude rajamisel hea lähtekoht edasiseks.

Ettevõtte küberjulgeoleku ja privaatsuse asepresident Mika Lauhde ütles eelmisel intervjuus "Aktuaalsele kaamerale", et Euroopa riikide otsused turvariskide maandamiseks 5G võrkude rajamisel hea lähtekoht edasiseks.

"Ma ütleksin, et see on stardipunkt. Me oleme seda süsteemi ehitanud mitmete aastate jooksul. See on üks verstapost meie jaoks, mis lubab edasi liikuda. Ma ei arva, et meie töö usaldusväärsuse ja läbipaistvuse loomisel lõppeks siin, ma ütleksin hoopis, et kõik algab siit. Muidugi, nüüd meil on roheline tuli jätkamiseks ja usalduse loomiseks Euroopas," rääkis ta.