Keskkonnainspektsioon palub näiliselt üksi jäänud karupoegi mitte häirida

Inspektsioon teatas, et karupojad on üksi ainult näiliselt ning neid märgates tuleks kohe lahkuda ja neid mitte häirida. Siis saab ema poegade juurde tagasi tulla, sest ilma emata on sellised viie-kuuenädalased karupojad kindlasse surma määratud.

"Ühtlasi juhime tähelepanu, et looduskaitseseaduse järgi on pruunkaru talvituspaik kaitse all," pani amet inimestele südamele.

Karu talvituspaigas ja 300 meetri raadiuses selle ümber on igasugused tööd keelatud.