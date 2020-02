USA süüdistab Venemaad viirusepaanika külvamises

Libainfo kampaanias levitatakse muuhulgas vandenõuteooriat, et Covid-19 viiruse puhangu taga on Ühendriigid. Nähtavasti on see katse kahjustada USA mainet, ütlesid ametnikud AFP-le.

USA välisministeeriumi ametnike sõnul levitavad libakontod Twitteris, Facebookis ja Instagramis Vene propagandat mitmes keeles.

"Venemaa eesmärk on lõhestada ja õõnestada USA institutsioone ja liite seestpoolt, sealhulgas läbi varjatud ja pahatahtlikke mõjutuskampaaniate," ütles Euroopa ja Euraasia asjade eest vastutav abiminister Philip Reeker.

"Koroonaviiruse kohta libainfot levitades on pahatahtlikud Vene toimijad taas otsustanud ohtu seada rahva turvalisuse, tõkestades globaalset reageerimist tervisekriisile," ütles ta.

USA leiab, et Venemaa paanikakülvamine teeb epideemia lahendamise keerulisemaks, seda eriti Aafrikas ja Aasias, kus osa rahvast on lääneriikide tegevuse suhtes seoses epideemia ohjeldamisega kahtlustavaks muutunud.

Kampaanias väidetakse, et viirus on osa USA majandussõjast Hiina vastu, luure keskagentuuri (CIA) valmistatud bioloogiline relv või osa Lääne Hiina-vastasest propagandast.

Detsembris alguse saanud koroonaviiruse epideemia on nõudnud üle 2300 inimese elu ja haigestunuid on üle 76 000, neist enamik Hiinas.