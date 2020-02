Itaalias on uue koroonaviiruse juhtumite arv tõusnud vähemalt 152 inimeseni ning võimud teatasid teisipäevani kestma pidanud Venezia karnevali katkestamisest.

Itaalia tsiviilkaitse ülem Angelo Borrelli ütles pressikonverentsil, et riigis on viiruse suhtes positiivse proovi andnud 152 inimest ja neist kolm on surnud.

Puhangu keskmes on Lombardia väikelinn Codogno, mis asub Milanost umbes 70 kilomeetrit kagus.

Venezias on nakkus leidnud kinnitust kolmel inimesel, kõik nad on kaheksakümnendates eluaastates.

Peaminister Giuseppe Conte teatas laupäeval, et 11 linna Itaalia põhjaosas pannakse karantiini. See puudutab kokku umbes 50 000 inimest.

Itaalias on viirus COVID-19 nõudnud kaks inimelu.

Peaminister ärgitas itaallasi mitte andma järgi paanikatunnetele. Rahu ja kainet mõistust kutsuvad säilitama ka arstid.

Türgi, Pakistan ja Gruusia sulgesid piiriületuse Iraaniga

Iraanis on koroonaviirus nõudnud kaheksa inimese elu, nakatanuid on tuvastatud 43.

Türgi teatas pühapäeval, et sulgeb ajutiselt oma maapiiri Iraaniga seoses uue koroonaviiruse leviku ohuga. Türgi katkestab Iraaniga ka lennuühenduse.

Pakistan teatas pühapäeval, et sulgeb oma piiri Iraaniga, Gruusia piiras alates pühapäevast lennuühendust Iraaniga ning kehtestas maismaapiiril karmi kontrolli, takistamaks Hiinast alguse saanud uue koroonaviiruse võimalikku levimist.

Gruusia välisministeeriumi teatel peatatakse reisijate toimetamine Iraanist Gruusiasse, kuid lennufirmadele tagatakse võimalus toimetada praegu Gruusias viibivad turistid tagasi Iraani.