Allikad: USA luure arvates aitab Venemaa kaasa Trumpi tagasivalimisele

USA luureametnikud hoiatasid eelmisel nädalal seadusandjaid, et Venemaa sekkub 2020. aasta presidendivalimiste kampaaniasse aitamaks kaasa president Donalt Trumpi tagasivalimisele, rääkisid kinnisest infotunnist osavõtjad neljapäeval.

Hoiatus tekitab küsimuse, kas Trumpi valitsus ikka astub tõsiseid samme, et vältida Venemaa sekkumist nagu 2016. aasta valimiste ajal.

Anonüümsust soovinud ametnike sõnul keskendus infotund Venemaa katsetele mõjutada 2020. aasta valimisi ja külvata USA valijaskonnas lahkhelisid.

Hoiatusest teatasid ajalehed New York Times ja Washington Post. Ühe kõrge valitsusametniku sõnul vihastas see Trumpi, kelle väitel kasutavad demokraadid infot tema vastu.

Trump on nimetanud ka luurekogukonna hinnangut Venemaa sekkumisele 2016. aasta presidendivalimistesse vandenõuks tema võidu õõnestamise eesmärgil.

Järgmisel päeval pärast 13. veebruari infotundi kongressi esindajatekoja luurekomitees tegi Trump luurekoordinaatori (DNI) kohusetäitjale Joseph Maguire'le peapesu. Sel nädalal teatas ta, et Maguire vahetatakse presidendi innukate toetajate hulka kuuluva Richard Grenelli vastu.

Väidetavalt oli Maguire olnud hetkeni, mil tema alluv Shelby Pierson kongressile nimetatud briifingu tegi, saamas DNI ametikohale püsivalt.

Washington Posti andmetel oli Trump olnud ka valearvamusel, et briifing tehti eksklusiivselt esindajatekomitee demokraadist esimehele Adam Schiffile, kuigi tegelikult olid kohal kõik komitee liikmed, sealhulgas vabariiklased.

Erinevalt eruviitseadmiral Maguire'ist, kes juhtis omal ajal riiklikku terrorismivastase võitluse keskust, pole Grenellil mingit kogemust luuretöö vallas.

USA luureagentuuride andmetel püüdis Venemaa 2016. aastal mõjutada presidendivalimisi sotsiaalmeedia kaudu ning demokraatide meilide varastamise ja levitamisega. Nende sõnul toetati nende võtetega Trumpi kampaaniat ja püüti USA poliitilises protsessis kaost tekitada.

Eriprokurör Robert Muelleri juurdlus jõudis järeldusele, et Venemaa sekkumine oli ulatuslik ja süstemaatiline. Venemaa ja Trumpi meeskonna kokkumängu aga ei tuvastatud.

DNI juhtiva valimisametniku Piersoni infotunnist osa võtnud vabariiklastest esindajatekoja liikmed tõrjusid väiteid, et Venemaa toetab Trumpi. Nende sõnul ei ole see loogiline, sest Trump olevat Venemaaga karmilt käitunud.

Trump on küll kehtestanud Venemaale majandussanktsioonid, kuid samas on ta rääkinud hea sõnaga president Vladimir Putinist ning toonud väed ära piirkondadest nagu Süüria, kus Moskva on saanud seeläbi saanud vabamad käed. Eelmisel aastal pidas ta kinni Kremli-meelsete separatistidega võitlevale Ukrainale mõeldud sõjalise abi, mis sai tema tagandamisprotsessi keskmeks.