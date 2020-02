"Üks põhiküsimustest on ennetustegevuse tugevdamine lennujaamades. Me otsustasime operatiivsemalt olukorda kontrollida," ütles tervishoiuministeeriumi eriolukordade komisjoni esimees Algirdas Šešelgis. Ta lisas, et mobiilsed termokaamerad võetakse kasutusele otsekohe.

Komisjon arutab teisipäeval ka soovitusi seoses eelseisva Kaunase Žalgirise ja Milano AX Armani Exchange Olimpia korvpallikohtumisega Kaunases.

Komisjoni otsusega on Põhja-Itaalia nüüd kantud nende regioonide nimekirja, kust saabuvaid reisijaid intensiivsemalt kontrollitakse. Samuti võetakse neilt kontaktandmed, et vajaduse korral ühendust võtta. Seni rakendati neid meetmeid ainult Hiinast saabunute suhtes.

Leedu kaalub eriolukorra väljakuulutamist seoses koroonaviiruse ohuga

Leedu valitsuse eriolukordade komisjon soovitas valitsusel kuulutada seoses koroonaviiruse ohuga välja üleriigiline eriolukord.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmeil on pühapäevase seisuga uude koroonaviirusesse nakatanud 78 000 inimest üle maailma ja see on nõudnud üle 2600 inimese elu.

Covid-19 tõbi on levinud juba 28 riiki ja kasvamas on mure uute puhangute pärast Euroopas, Lähis-Idas ja Aasias.

Itaalia teatas neljanda inimese surmast koroonaviirusse

Itaalias suri uude koroonaviirusse neljas inimene, riigi põhjaosas Lombardias elanud 84-aastane mees.

Tegemist on kolmanda surmajuhtumiga Lombardias, kus üle kümne küla ja linna on pandud viiruse leviku ohjeldamiseks karantiini.

Prantsusmaa blokeeris Itaaliast saabunud bussi viirusekartuse tõttu

Prantsuse võimud blokeerisid esmaspäeval Lyonis Itaaliast Milanost saabunud bussi, mille juht toimetati uuele koroonaviirusele sarnanevate sümptomite tõttu haiglasse, teatasid julgeolekuallikad.

Politsei eraldas bussi ümbruse Lyoni Perrache bussijaamas ning andis reisijatele korralduse sõidukisse jääda, ütles Lyoni avaliku julgeoleku osakonna kõneisik. Ta ei täpsustanud reisijate arvu.

Milano on Itaalia viirusepuhangu keskmes oleva Lombardia maakonna pealinn.

Itaalia võimude teatel on Itaalias uude viirusse surnud neli inimest ning mitu Lombardia küla ja väikelinna on pandud karantiini.

Uudisteportaal LyonMag teatas, et Itaalia bussi juht toimetati analüüside võtmiseks haiglasse, kuna tal oli tugev köha.

Bussi operaatorfirma FlixBus ütles, et buss oli teel Milanost Lyoni peatunud Itaalias Torinos ja Prantsusmaal Grenoble'is.

Rooma: Mauritiusel peetakse viirushirmu tõttu kinni Alitalia lennukit

Mauritiusel peeti esmaspäeval koroonaviiruse hirmu tõttu kinni lennufirma Alitalia Roomast saabunud lend, teatas Itaalia valitsus.

Itaalia välisministeeriumi teatel ollakse ühenduses lennufirma ja Itaalia saatkonnaga Lõuna-Aafrika Vabariigis, et osutada abi lennuki pardal olevatele itaallastele.

Ajakirjanduse teatel ei lubata lennukist välja umbes 70 inimest, kes on pärit Itaalia põhjaosa nakkuskolde piirkonnast.

Hiina teatas veel 150 viirussurmast

Hiina teatas esmaspäeval veel 150 inimese surmast ja 409 uuest nakatumisest koroonaviirusse, kokku on COVID-19 viirusse Hiinas nakatunud 77150 ja surnud 2592 inimest.

Ka Lõuna-Korea teatas esmaspäeval järsust hüppest nakatunute arvus, nüüdseks on riigis nakatunud 763 inimest, surmade arv on tõusnud seitsmele.

Iraan on teatanud kaheksast surmajuhtumist ja 43 haigestumisest, Araabia Ühendemiraadid teatasid esmaspäeval, et uute nakatumiste seas on ka Iraani turiste.

Itaalia on tõusnud suurimaks nakatunute arvuga riigiks väljaspool Aasiat.

Hiina lükkas parlamendi istungjärgu viiruspuhangu tõttu edasi

Hiina otsustas esmaspäeval lükata koroonaviiruse puhangu tõttu esmakordselt pärast kultuurirevolutsiooni edasi parlamendi aastaistungjärgu, teatas riigimeedia.

Hiina riigitelevisiooni teatel otsustab rahvakongressi alaline komitee, millal märtsis toimuma pidanud istungjärk korraldatakse.

Hongkong keelab mitteresidentide saabumise Lõuna-Koreast

Hongkong keelab alates teisipäeva hommikust mitteresidentide saabumise Lõuna-Koreast seal laieneva koroonaviiruse puhangu tõttu, teatas selle Hiina autonoomse piirkonna julgeolekujuht John Lee esmaspäeva õhtul.

"Arvestades epideemia arenguid Lõuna-Koreas, annab julgeolekubüroo punase reisihoiatuse," ütles ta ajakirjanikele.

"Me kutsume ka Hongkongi elanikke mitte reisima sinna, kui pole hädavajalik," lisas ta.

Lõuna-Korea teatas esmaspäeval, et riigis on uude koroonaviirusesse nakatunud vähemalt 833 inimest.

Iraani meedia: Qomi linnas on koroonaviirusse surnud 50 inimest

Iraani Qomi linnas on uude koroonaviirusse surnud 50 inimest, teatas esmaspäeval poolametlik uudisteagentuur ILNA.

ILNA teatel suri esimene inimene Qomis koroonaviirusse 13. veebruaril.

Qomi linnaametnik Ahmad Amiriabadi Farahani ütles, et linnas on karantiinis üle 250 inimese.

Suures osas Iraanis on koolid teist päeva suletud, mitu naaberriiki on teatanud nakkusjuhtumitest seoses Iraanist saabunud isikutega ja on sulgenud piiri Iraani kodanikele.

Iraani riigitelevisioon teatas esmaspäeval, et koroonaviirusse on surnud 12 inimest ja kinnitust leidnud haigusjuhte on 47.