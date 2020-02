USA meedia: Venemaa toetab Sandersi valimiskampaaniat

Ajalehe Washington Post andmetel on võimuesindajad informeerinud Sandersit kahtlustest, et Venemaa üritab toetada tema kampaaniat mõjutamaks demokraatide eelvalimisi. Esialgu on küll ebaselge, milles väidetav toetus täpsemalt väljendub.

Vermonti senaator Sanders ütles reedel meediale, et kuulis taolisi väiteid juba umbes kuu tagasi. Poliitiku sõnul on igasugused Venemaa mõjutusüritused täiesti lubamatud.

"Erinevalt Donald Trumpist ei pea ma Vladimir Putinit heaks sõbraks. Ta on autokraatlik kõrilõikaja, kes üritab hävitada demokraatiat ja eriarvamusi Venemaal," seisis Sandersi avalduses.

"Mind siiralt ei huvita, keda Putin tahab presidendiks. Minu sõnum Putinile on selge. Hoia eemale USA valimistest ja presidendiks saades kavatsen ma tagada, et ta seda ka teeb," jätkas senaator.

Mõni päev varem hakkas meedias levima väide, et Venemaa kavatseb sekkuda valimistesse vabariiklasest presidendi Donald Trumpi tagasivalimise toetuseks. Trump lükkas reedel need USA luureallikatele omistatud väited tagasi.

Trumpi hinnangul on tegemist demokraatide järjekordse hämamiskampaaniaga.

"Veel üks demokraatide kongressis algatatud valeinformatsioonikampaania, milles väidetakse, et Venemaa eelistab mind igale teen-mitte-midagi demokraadist kandidaadile, kes pole siiamaani, pärast kahte nädalat, suutnud lugeda ära oma eelvalimiste hääli Iowas," ütles Trump.

"Nõiajaht number 7," kirjutas Trump suhtlusvõrgustikus Twitter.

Venemaa presidendi Vladimir Putini eestkõneleja Dmitri Peskov nimetas informatsiooni tavapärasteks luuludega avaldusteks, mis saavad hoogu valimiste lähenedes. Peskovi sõnul pole väidetel mingit pistmist tõe või päriseluga.

Hoiatusest teatasid ajalehed New York Times ja Washington Post. Ühe kõrge valitsusametniku sõnul vihastas see Trumpi, kelle veendumusel kasutavad demokraadid infot tema vastu.