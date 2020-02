Obinitsas peeti Eesti riigi auks uhke paraad

Kohalike algatusel sündinud paraad oli ajalooline. Taasiseseisvunud Eestis ei ole Setumaal varem nii tõsiselt-võetavat ja suurt paraadi toimunud. Lisaks elanikele, piirivalvele ja Kaitseliidule osales paraadil Kaitseliidu kohalik ratsajagu.

"Sellist paraadi ei ole Obinitsas enne olnud. See on ajalooline, siin on nii rahva panus, kui ka piirivalve, Kaitseliit, siin on esimest korda näidatud Katiseliidu ratsarügement. Siin on kokku pandud Eesti vabariigi jõud ja Seto kuningriigi jõud," ütles Setomaa ülemsootska Aare Hõrn.

Ta lisas: "Kui nüüd mõelda, mida see sada aastat on Setomaale andnud. See on andnud meile nime, meil on maa kruntideks jagatud, terve Setomaa on kaetud koolivõrguga. Aga, siin on ka Petseri põlemine, on 1941. aasta küüditamine, 1949. aasta küüditamine ja 1950. aasta küüditamine. On ka Setomaa pooleks jagamine, on Eesti riigi taasiseseisvumine, on Setomaa valla saamine, aga samal ajal ka rahva vähenemine, et kõike on olnud ja setomaa inimesed on sellega hästi toime tulnud."