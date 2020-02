Rootsi nõuab Hiinalt raamatupoodnik Gui Minhai vabastamist

"Me oleme alati selgelt nõudnud, et Gui Minhai lastaks vabaks, et ta saaks oma tütre ja perega taasühineda. See nõudmine püsib," teatas Linde.

Hiina kohus mõistis Gui Minhai kümneks aastaks vangi süüdistatuna luureinfo jagamises. Gui avaldas Hongkongis talle kuuluvas raamatupoes kõmulisi teoseid Hiina liidrite kohta.