Ligi 20 vigasaanutest on lapsed. Politsei pressiesindaja ei osanud öelda, kui paljude ohvrite vigastused on rasked. Politsei ei välista ka seda, et mõne kannatanu seisund on eluohtlik, vahendas Reuters.

29-aastane autojuht võeti vahi alla ja teda kahtlustatakse tapmiskatses. Mees on aga ise vigastustega haiglas, mistõttu ei olnud ta piisavalt terve selleks, et politsei oleks saanud teda öö läbi üle kuulata. Prokuratuuri pressiesindaja ütles, et juht ei olnud roolis purjus. Narkotesti tulemused selguvad teisipäeva jooksul.

Kuigi osad karnevalirongkäigud jäeti Hesse liiduvabariigis juhtunu tõttu ära, siis osa karnevale toimub teisipäeval. Politsei pressiesindaja sõnul suurendatakse neil karnevalidel julgeolekut.

Prokuratuuri hinnangul ei ole esialgu viiteid, et kahtlusalune oleks tegutsenud poliitilisel ajendil. Uurija sõnul on aga alust arvata, et juht tegutses tahtlikult ning tal võivad olla vaimsed probleemid.

Prokuratuur kinnitas, et esmaspäeval võeti sündmuspaigal kinni veel üks mees, keda süüdistatakse juhtunu filmimises. Praegu uuritakse, kas ta on autojuhiga seotud.

Alles eelmisel nädalal raputas Saksamaad rassistlik rünnak Hanau linnas, kus ründaja lasi kahes baaris maha 11 inimest. Ründaja leiti samuti surnult.

Saksamaa avalike ürituste julgeolekut on tugevdatud pärast 2016. aastat, mil Tuneesiast pärit mees sõitis veoautoga Berliinis jõuluturule, tappes 12 inimest. Itaalia politsei lasi sündmuspaigalt põgenenud ründaja hiljem maha.