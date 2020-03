Liigpäev oli Tallinna perekonnaseisuametis töine

Liigpäev ehk 29. veebruar on kalendris vaid iga nelja aasta tagant. Haruldane kuupäev meelitab osasid inimesi oma tähtpäevi võimalusel just sellele päevale seadma, teisi aga veidrast kuupäevast kui katkust hoiduma. "Aktuaalne kaamera. Nädal" vaatas, kuidas üleliigne päev sünnitusmajas ja Õnnepalees möödus.

Liigaasta kordub vaid iga nelja aasta järel ja sellega kaasnevad mõningad rahvauskumused. Näiteks abiellujatele sobib see päev registreerimiseks. Aga on ka üks suur jama - neil, kes sünnivad 29. veebruaril, on päris sünnipäev vaid iga nelja aasta tagant.

"Kolm spetsialisti ütles mulle, et ma sünnitan 29. veebruaril. See oli väga ebatavaline uudis. Ma ise uskusin, et sünnitan 1. märtsil. Aga lõpuks juhtus nii, et mul kutsuti sünnitus esile ja ma sünnitasin varem," rääkis vastne ema Tatjana Semtšenkova.

Mõnikord paluvad lapsevanemad lapse sündimise aega mõjutada. Üldiselt aga tuleb leppida ja süüdistada paavst Gregorius XIII, kelle astronoomid meil praegu kehtiva kalendri välja mõtlesid.

"Alguses ma mõtlesin, et panen sünnipäevaks 1. märtsi. Aga tegelikult oleksin ilmselt jätnud siiski 29. veebruari, sest see on väga ebatavaline kuupäev. 28. veebruaril võib pidutseda sugulastega ja 1. märtsil teiste lastega," arutles Semtšenkova.

Ida-Tallinna keskhaiglas sündis 29. veebruari jooksul kokku kümme last: seitse poissi ja kolm tüdrukut.

Teine asi on abiellumisega. Seda noorpaarid planeerivad ja käivad varakult Õnnepalees aega kirja panemas.

"Käesoleval aastal 29. veebruar on töine. Noorpaarid registreerivad oma abielusid ehk rohkem kui mõnel teisel kuupäeval. Kuna see on kokku langenud ka laupäevaga, siis ongi nõnda, et Tallinna perekonnaseisuametis sõlmitakse täna 14 seaduslikku abielu," rääkis perekonnaseisuameti juhataja Karin Kask laupäeval.

Laura Reinurme sõnul oli 29. veebruaril abiellumine teadlik valik. "See on nii eriline kuupäev, mida igal aastal ei ole lihtsalt, sellepärast sai see 29. veebruar valitud," ütles ta.

Abikaasa Renno Reinurm kinnitas, et pulma-aastapäeva on kavas iga nelja aasta tagant tähistada. Seda, mis järgmisel aastal saab, ei ole noorpaar veel välja mõelnud.

"Lihtsalt see 29. veebruar on hästi huvitav kuupäev," ütles Laura Reinurm.

Liigaasta 29. veebruaril on naiste pidupäev. See traditsioon on pärit Iirimaalt, kus püha Brigid ja püha Patrick 5. sajandil kokku leppisid, et 29. veebruaril võivad naised ise kosja minna.

"Laura oli ikka teinud vihjeid, et tema ettepanekut tegema ei hakka. Ma pidin selle raske ülesande enda peale võtma," ütles Renno Reinurm.

Peigmehel oli vestiesisel meelespeakimp. Need on pruudi lemmiklilled ja pandi spetsiaalselt pulmapäevaks kasvuhoones kasvama.

Tänavu on ka tööinimestel vedanud - 29. veebruar langes laupäeva peale. Olnuks see argipäev, tulnuks sel päeval tasuta tööd teha.