"Välisilm" analüüsis USA presidendivalimiste seisu superteisipäeva eel

Superteisipäev on tähtis sellepärast, et sel päeval saab hääletada kokku 14 osariiki, nende seas kaks väga suurt osariiki - California ja Texas.

Igas osariigis on mängus delegaatide hääled. Mida suurem osariik, seda rohkem on seal delegaate ja mida suurem on ühe kandidaadi võit, seda rohkem delegaatide hääli ta enda taha saab.

Selleks, et lõpuks demokraatide presidendikandidaadiks saada, on vaja koguda vähemalt 1900 delegaadi hääl. Superteisipäeval on kokku mängus üle 1300 delegaadi nii et pärast teisipäevast hääletust võib olla selge, kes on demokraatide esikandidaat, kes sügisel võib astuda vabariiklaste kandidaadi, istuva presidendi Donald Trumpi vastu.