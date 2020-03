Pete Buttigieg loobub Valgesse Majja pürgimast

"Meie eesmärk on alati olnud aidata ameeriklastel ühineda Donald Trumpi alistamiseks," lausus pea tundmatusest oluliseks poliitikategijaks kerkinud 38-aastane Buttigieg oma poolehoidjaile. "Me peame tunnistama, et kampaania selles punktis on parim viis usu säilitamiseks neisse eesmärkidesse kõrvale astuda ning aidata meie erakonda ja riiki kokku tuua. Seega teen ma täna raske otsuse peatada oma presidendikampaania."

Indiana osariigi South Bendi linna endisest meerist sai esimene avalikult homoseksuaalne Ühendriikide suurpartei presidendikandidaat. Hiilgavast stardist hoolimata ei õnnestunud tal hoogu säilitada.

Buttigieg võitis eelvalimiste hooaja avanud Iowa valimiskoosolekud, tuli New Hampshire's napilt teiseks ning oli kogutud delegaatide arvult seni kolmandal kohal.

Tugev algus tõi Buttigiegile küll tähelepanu, kuid tema toetusnumbrid üleriigilistes küsitlustes jäid napiks. Tal on vähe poolehoidjaid latiinode ja afroameeriklaste seas ning edu valdavalt valgetes osariikides Iowas ja New Hampshire's nende hulka just ei kasvatanud.

Nevadas jäi Buttigieg kolmandaks ja laupäeval Lõuna-Carolinas teiste soosikute järel kindlalt neljandaks ning tema võimalusi demokraatide nominatsioon saavutada peeti kasinateks.

3. märtsil seisab ees nõndanimetatud superteisipäev, mil oma hääle annavad 14 osariigi valijad ja kus prognoositakse edu vasakpoolsele Vermonti senaatorile Bernie Sandersile.

Buttigieg pidi pühapäeval lendama Alabama osariigist Selmast Texase osariiki Dallasesse, kuid teatas lennu ajal ajakirjanikele, et suundub tagasi oma kodulinna South Bendi, et teha avaldus oma kampaania tuleviku osas.

Temast sai esimene demokraatide juhtkandidaat, kes eelvalimiste ajal kõrvale astub.

Buttigiegi abid ütlesid CNN-ile, et Lõuna-Carolina järel ei pidanud too oma eduväljavaateid realistlikuks. "Ta usub, et see on riigi seisukohalt õige otsus, et me jõuame terveks ravida lõhenenud rahva ja alistada president (Donald) Trumpi," lausus üks Buttigiegi abi.

Tühjaks hakkas saama ka tema kampaaniakassa, kuigi ta oli üks enim raha kogunud kandidaate. Buttigiegi kampaania keskendus suuresti Iowale ja New Hampshire'ile ning tema meeskonnal on olnud probleeme üleriigilise organisatsiooni ülesehitamisel.

Buttigiegi peetakse demokraatide mõõdukasse tiiba kuuluvaks ning ta on vastu näiteks Sandersi tervishoiureformiplaanidele. Ta võitles seetõttu osalt samade häälte nimel nagu endine asepresident Joe Biden.

Buttigiegi loobumine võibki kasuks tulla Bidenile ja Ühendriikide rikkaimate inimeste sekka kuuluvale New Yorgi endisele linnapeale Michael Bloombergile.