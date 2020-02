Lisaks Buttigiegile kuulutas ka Sanders oma võitu Iowa eelvalimistel

Vasakpoolset Vermonti senaatorit Sandersit ja endist Indiana osariigis asuva South Bendi linna meeri Buttigiegi lahutab esmaspäevaste valimiskoosolekute seni avaldatud tulemuste kohaselt juuspeen vahe.

Buttigieg kuulutas end võitjaks suvisele demokraatide suurkogule saadetavate delegaatide arvu põhjal, Sanders rajas oma avalduse rahvahääletuse tulemustele.

Rohkem kui kolm päeva pärast valimiskoosolekuid ei ole paraku lõplikke valimistulemusi endiselt avaldatud.

Neljapäeval sekkus lõpuks Demokraatliku Partei esimees Tim Perez, nõudes piinlike tehniliste viperuste tõttu kahtluse alla sattunud tulemuste kontrollimist.

"Aitab küll," teatas Perez Twitteris. "Selleks, et tagada avalikkuse usaldus tulemuste suhtes, ärgitan Demokraatliku Partei Iowa haru alustama viivitamatult tulemuste ülevaatamist (recanvassing)."

Perezi sõnul tähendab see pigem iga valimiskoosoleku tulemuste ülekontrollimist kui täielikku ülelugemist.

Kui loetud olid hääled 97 protsendis 1765 Iowa valimisringkonnast, juhtis Buttigieg delegaatide osas 26,2 protsendiga Sandersi 26,1 vastu.

Järgnesid 18,2 protsendiga progressiivne demokraat Elizabeth Warren, 15,8 protsendiga endine asepresident Joe Biden ja 12,2 protsendiga Minnesota senaator Amy Klobuchar.

Sanders osutas neljapäeval järgmises eelvalimiste paigas New Hampshire's kõnet pidades oma 6000 enamhäälele. "Teisisõnu tuli valimiskoosolekute õhtul umbes 6000 iowalast rohkem toetama pigem meie kandidatuuri kui kellegi teise oma," lausus ta.

Sandersi sõnul pööratakse delegaatide koguarvule liigset tähelepanu. Ta nimetas valimiskoosolekute süsteemi liiga keeruliseks ja testimata tehnoloogia kasutamist häältelugemisel veaks.

Vabariiklasest president Donald Trump kiirustas demokraatide äpardust ära kasutama. "Demokraadid, nad ei oska kokku lugeda mõningaid lihtsaid hääli ja ometi tahavad nad üle võtta teie tervishoiusüsteemi," lausus Trump oma õigeksmõistmise puhul Valges Majas tehtud avalduses.

Tugev esinemine Iowas on andnud aga nähtavasti Buttigiegile soodsa platvormi ka New Hampshire'ks.

Küsitlus, mille viisid läbi The Boston Globe, WBZ-TV ja Suffolki ülikool, näitas, et nelja aasta eest New Hampshire's demokraatide eelvalimised võitnud Sandersi toetus on osariigis 25 protsenti.

Buttigiegi populaarsus on aga esmaspäevaselt 12 protsendilt kerkinud seal 19 protsendini. Bideni reiting on sama perioodiga võrreldes langenud 18 protsendilt 12 protsendile.

New Hampshire' hääletuse järel pööravad kandidaadid oma pilgud Nevada valimiskoosolekutele 22. veebruaril, Lõuna-Carolina eelvalimistele 29. veebruaril ja seejärel 3. märtsi superteisipäevale, mil eelvalimised peetakse 14 osariigis.

Miljardärist New Yorgi endine linnapea Michael Bloomberg on aga otsustanud esimesi eelvalimisi eirata ja kulutada miljoneid dollareid reklaamile, et olla edukas superteisipäeval.