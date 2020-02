Bernie Sanders võitis demokraatide eelvalimised Nevada osariigis

Vermonti senaator Sanders kuulutas oma võitu ka ise.

Kolme miljoni elanikuga Nevada on kolmas ja etniliselt seni kirevaim osariik, kus eelvalimised toimunud.

Kui loetud oli umbes 24 protsenti häältest, pakkusid nii NBC News kui ABC News võitjaks Sandersit, kelle universaalset tervishoidu ja minimaalpalga tõstmist hõlmavad valimislubadused on kõnetanud miljoneid ameeriklasi.

78-aastane senaator juhib kindlalt 47,1 protsendiga häältest, vahendas Associated Press. Talle järgnevad endine asepresident Joe Biden 22,8, endine South Bendi linnapea Pete Buttigieg 13,8 ja senaator Elizabeth Warren 9,1 protsendiga.

"Me võitsime rahvahääletuse Iowas, me võitsime New Hampshire eelvalimised ning kolme telekanali ja AP (Associated Press) andmeil oleme nüüd võitnud Nevada valimiskoosolekud," lausus Sanders oma poolehoidjaile, kes skandeerisid vastuseks "Bernie! Bernie! Bernie!"

Sanders pidas oma võidukõne Texase osariigis El Pasos. Texas on üks 14 osariigist, kus hääletatakse 3. märtsi nõndanimetatud superteisipäeval.

Mõned Sandersi rivaalidest, nagu mõõdukas Buttigieg, on juba õnnitlenud teda Nevada võidu puhul, kuid 38-aastane sõjaveteran hoiatas samas end demokraatlikuks sotsialistiks nimetava senaatori valimise eest populist Donald Trumpi vastaskandidaadiks.

"Senaator Sanders usub paindumatusse, ideoloogilisse revolutsiooni, mis jätab kõrvale enamiku demokraate, enamikust ameeriklastest rääkimata," lausus ta.

Omamoodi õnnitles Sandersit ka vabariiklasest president Trump.

"Näib, et hullul Berniel läheb Suures Nevada Osariigis hästi," kirjutas ta Twitteris, halvustades teisi kandidaate ja lisades siis: "Õnnitlused Bernie, & ära lase seda neil endalt ära võtta!" See oli viide laialt levinud kahtlustele, et demokraatliku partei keskkontor võib eelvalimiste tulemusi Sandersi kahjuks manipuleerida.

Seni tahaplaanile jäänud Joe Biden loodab heale tulemusele järgmises eelvalimiste paigas Lõuna-Carolinas, kus on mustanahaliste enamusega demokraatide elektoraat ja kus ta tänu kaheksale aastale Barack Obama asepresidendina küsitlustes juhib.

Üleriigilistes arvamusuuringutes on 28 toetusprotsendiga kindel liider siiski Sanders, kes edestab 11 protsendipunktiga Bidenit ja 13 protsendipunktiga miljardärist endist New Yorgi linnapead Michael Bloombergi.

Bloomberg otsustas neli esimest osariiki eelvalimistel vahele jätta ja keskenduda superteisipäevale. Ta on oma kampaaniasse panustanud 438 miljonit dollarit isiklikku raha.

Erinevalt salajase hääletusega eelvalimistest on valimiskoosolekutel hääletus avalik.