Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevjuhina asub märtsis tööle Merle Viirmaa-Treifeldt, kes on varem töötanud Õhtulehes, TV3s ja Ajakirjade Kirjastuses. Eelmine juht Mart Raudsaar sai veebruaris Postimehe peatoimetajaks.

"Usun, et pikaaegse meediajuhi kogemusega Merle suudab tööstusharu erinevaid osapooli liita, levitada meediaväljaannete sõnumit nii poliitikute ning avalikkuse seas aga ka laiemalt Eesti sõnavabadust kaitsta," lausus meedialiidu nõukogu esimees Meelis Mandel.

"Meediavaldkond ja selle areng on mulle südamelähedane. Mul on rõõm asuda meedialiidu etteotsa ajal, mil kogu valdkond on kiires arengus ja uute ärimudelite otsingul. Tahan osaleda Eesti ajakirjanduse tuleviku kindlustamisel," sõnas Merle Viirmaa-Treifeldt.

Praegu töötab Merle Viirmaa-Treifeldt juhtimiskonsultandina ning jätkab seda tööd ka meedialiidu juhina.

Eesti Meediaettevõtete Liit on meediakanalite ühistes huvides tegutsev organisatsioon, mille liikmeskonda kuuluvad ajalehed, ajakirjad, portaalid, tele- ja raadiokanalid.