"Praegu on Eesti majanduses päris head ajad ja eriti head ajad on Eesti tööinimestel. Keskmise palga tõus on olnud tõesti päris kiire, tööpuudus on madal, inflatsioon on madal. Ma arvan, et selles olukorras võiksid inimesed olla päris õnnelikud," rääkis Aas usutluses ERR-ile.

Samas see, et tööjõu tootlikkuse kasv on vähemalt kaks korda madalam tööjõu kulude kasvust, võib anda põhjust muretsemiseks, lisas Aas. "See tähendab, et meie ettevõtete ja majanduse konkurentsivõime kahaneb ja siin tuleb tõsiselt mõelda, kui kaua selline olukord saab kesta ja mis on järgmine samm Eesti majanduses," tõdes ta.

Tööandjate keskliidu juht märkis ära selle, et avaliku sektori palgakasv on olnud oluliselt kiirem kui erasektoris. "Avalik sektor on jälle palgakasvu vedaja ja see kindlasti ettevõtlusmaastikku väga rõõmsaks ei tee. See raha tuleb ju maksudest ja avalik sektor on võimeline ka üle ostma häid töötajaid erasektorist," rääkis Aas.

Hoolimata kiirest palgakasvust majanduskriisis praegu siiski ei ähvarda, lisas Aas. "Suurpankade ja finantsinstitutsioonide prognoosid näitavad, et majandus- ja palgakasv peaks sel aastal pisut raugema ning võib-olla väga head ajad saavad lähiaastatel otsa, aga mingit majanduskriisi hetkel küll õnneks ei paista," rääkis ta.

Kommenteerides välistööjõu mõju Eesti palgatasemele, leidis Aas, et sellel on kahetine mõju: "Välistööjõudu on Eestis umbes 30 000 inimest, ehk orienteeruvalt 4-5 protsenti meie tööjõust. Seda ei ole küll suures pildis väga palju, aga nendele tuleb maksta Eesti keskmist palka, mis paljudes regioonides ja sektorites on väga kõrge palganõue. Eks ta mõnevõrra keskmist palka kergitab, samas on selge, et paljudes sektorites - on see nüüd ehitus, tööstus, teenindussektorites välistööjõu kasutamise võimalus on natukene ikkagi tööjõupuudust leevendanud ja ülekuumenenud tööjõuturgu pisut normaliseerinud."

"Siin on tasakaalustavad jõud - välistööjõud on siin, et Eesti majandusse panustada ja ma usun, et ta siia ka jääb. Loodetavasti harjutakse selle olukorraga, see on niiöelda uus normaalsus," rääkis tööandjate organisatsiooni tegevjuht.

Eesti keskmine palk oli 2019. aastal 1407 eurot ja see oli üleeelmise aastaga võrreldes kasvanud 7,4 protsenti.