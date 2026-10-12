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Esmaspäeval algavad järgmise aasta miinimumpalga läbirääkimised

Eesti
Raha.
Raha. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Esmaspäeval kell 13 alustavad Eesti ametiühingute keskliit ja Eesti tööandjate keskliit läbirääkimisi 2027. aasta miinimumpalga üle. Eesmärk on tagada madalapalgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti 2023. aastal kokkulepitud sihi poole, mille järgi peab miinimumpalk jõudma 50 protsendini Eesti keskmisest palgast.

Ametiühingute keskliidu juhi Kaia Vase sõnul seisavad ametiühingud läbirääkimistel selle eest, et täiskohaga töötav inimene saaks oma palgaga väärikalt toime tulla.

"Inimene, kes käib iga päev tööl, ei peaks muretsema, kas palgast jätkub toiduks, eluasemeks ja muudeks hädavajalikeks kulutusteks. Ometi on Eesti miinimumpalga ostujõud üks Euroopa Liidu madalamaid. Ametiühingute ülesanne on seista selle eest, et majanduse arengust saaksid osa ka kõige madalamat palka teenivad töötajad," ütles Vask.

Läbirääkimistel lähtuvad ametiühingud ja tööandjad 2023. aastal sõlmitud hea tahte kokkuleppest, mille eesmärk on tõsta miinimumpalk 50 protsendini keskmisest brutopalgast.

Toimetaja: Merilin Leetna

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