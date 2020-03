Stoltenberg: NATO õppused peetakse koroonaviiruse ohust hoolimata

29-liikmeline allianss on kavandanud selleks aastaks üle 20 õppuse ning osaleb USA-juhitaval õppusel Defender 2020, mille raames saadavad Ühendriigid Euroopasse 20 000 sõjaväelast.

Stoltenberg ütles, et allianss koostab tegevusplaane suurema viirusepuhangu juhuks, kuid praegu liigutakse edasi seniste plaanide alusel.

"Loomulikult me jälgime olukorda väga tähelepanelikult, kuna sellel võivad olla tagajärjed ka NATO jaoks," ütles Stoltenberg Zagrebis, kus ta osales EL-i kaitseministrite kohtumisel.

Stoltenbergi sõnul ei ole ära jäetud ühtegi õppust ning olukorda hinnatakse selle arenemisel.

Itaalia, kus uude koroonaviirusse on haigestunud üle 3000 inimese ja surnud 107, võõrustab praegu NATO allveelaevasõja õppust Dynamic Manta, millest võtab osa 10 alliansi liikmesriiki.

Pühapäeval aga algab Itaalias viiepäevane elektroonilise sõjapidamise õppus.

Stoltenberg ütles, et külaliste pääsu NATO peakorterisse Brüsselis on piiratud ning sõjaväejuhtidele on antud juhtnöörid, kuidas piirata viiruse levikut.