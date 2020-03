USA relvajõudude Euroopa väejuhatus teatas esmaspäeval, et seoses koroonaviirusega on peatatud sõdurite ja sõjatehnika saatmine USA-st Euroopasse, mis tähendab mitmete sealsete sõjaväeõppuste tühistamist. Nende hulka kuulub näiteks ka Balti riikides toimuv ühisõppus Saber Strike.

"Seoses praeguse COVID-19 epideemiaga ning lähtudes kaitseministri värsketest juhistest oleme me muutnud suurõppuse Defender Europe 20 suurust ja rõhuasetust," seisis USA relvajõudude Euroopa väejuhatuse teates.

Sõdurite ja sõjatehnika saatmise USA-st Euroopasse peatati 13. märtsil. Selle otsusega säilitame me jätkuvalt oma vägede valmisoleku ja suurendame oma püüdlusi edendada oma liitlassuhteid, rõhutas väejuhatus.

"Tehes asjakohaseid muudatusi jäävad õppusega Defender Europe 20 seotud õppused - Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike ja Swift Response - läbi viimata," lisati teates.

Eelduste kohaselt peaks praegu juba Euroopas olev soomusbrigaad võtma enda kanda rolli õppusel Allied Spirit. Euroopasse saabunud väed, mis saadeti seotud õppustele, lähevad aga Ühendriikidesse tagasi.

Õppusega Defender Europe 20 on USA alates jaanuarist saatnud Euroopasse juurde 6000 sõdurit ning 3000 ühikut sõjatehnikat üle mere USA-st Euroopasse. Samuti on koostöös liitlastega jõudnud lõpule sõdurite ja tehnika toomine Saksamaa ja Poola sadamatesse.

"On veel palju detaile, mille kallal me töötame ja mida arutatakse meie liitlaste ja partneritega. Oodata on muudatusi ajakavades, mis puudutavad praegu Euroopas olevate USA sõdurite liikumist, hetkel USA-s asuva sõjatehnika uuesti Euroopasse paigutamist ja Atlantic Resolve'i rotatsiooni. Me teavitame uutest arengutest, kui nende muudatuste detailid täpsustuvad," märkis USA vägede Euroopa väejuhatus.

Õppust Saber Strike on Balti riikides korraldatud alates 2010. aastast, märkis Läti ringhääling.