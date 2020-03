USA Euroopa maavägede (USAREUR) juhatus on otsustanud koroonaviiruse COVID-19 levikut ja USA kaitseministri juhtnööre arvestades koomale tõmmata suurõppusi Defender-Europe 2020.

Alates 13. märtsist on peatatud kogu isikkoosseisu ja varustuse liigutamine Euroopasse. Väejuhatus nimetas oma esmaspäevases pressiteates prioriteediks sõdurite, tsiviilitöötajate ja nende pereliikmete turvalisust.

"Selle otsusega säilitame oma jõudude valmisoleku ja teeme maksimaalseid jõupingutusi meie liitlassuhete ja partnerluste tugevdamiseks," märkis väejuhatus.

Ameeriklased jätavad ära Defenderiga seotud õppused Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike ja Swift Response ning nendega seotud üksused naasevad Ühendriikidesse.

Defender-Europe 20 eesmärk on strateegilise valmisoleku loomine, paigutades Euroopasse lahinguvõimelisi üksusi toetama NATO ja USA riiklikku kaitsestrateegiat.

USA vägede Euroopasse õppusele saatmine algas jaanuaris. Sestsaadik on Ühendriikidest Euroopasse toodud umbes 6000 sõdurit.

Eelpaigutusladudest on kohale toimetatud umbes 9000 sõidukit ja varustusühikut. Meritsi on USA-st teele saadetud umbes 3000 ühikut varustust.

Samuti on mitmed õppuse eesmärgid, mis puudutavad eelkõige mahuka logistikaoperatiooni plaanimist ja läbiviimist kas täielikult või osaliselt täidetud.

Mitmed üksikasjad on veel liitlaste ja partneritega kooskõlastamisel.

USAREUR-i teatel on oodata muudatusi ka operatsioonil Atlantic Resolve teenivate sõdurite rotatsioonides. Atlantic Resolve on operatsioon, mis käivitati 2014. aastal pärast seda, kui Venemaa tungis sõjaliselt Ukrainasse, ning mille eesmärgiks on idanaabrit Euroopasse paigutatud lisavägedega heidutada.

Õppused Defender-Europe 2020 leiavad aprillis-mais 2020 aset mitmetes Euroopa riikides piki Venemaa läänepiiri.