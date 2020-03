Ringhäälingu Yle tellitud uuringu kohaselt on Põlissoomlased endiselt Soome populaarsem partei, kuid erakonna toetus siiski tasapisi väheneb. Küll aga jätkub juhti vahetanud sotsiaaldemokraatide toetuse tõus. Veebruari suurimaks tõusjaks on aga vahepeal tõsise kukkumise läbi teinud Keskerakond.

Uuringufirma Taloustutkimus arvamusküsitluse kohaselt toetas veebruaris 22,4 protsenti valijatest ehk 0,9 protsendipunkti vähem kui eelmisel kuul, vahendas Yle.

18 protsendiga on teisel kohal teine opositsioonipartei, paremtsentristlik Koonderakond, kelle toetus kasvas kuuga 0,5 protsendipunkti.

Kolmandal kohal on peaminister Sanna Marini sotsiaaldemokraadid (SDP), kelle poolt on 16,6 protsenti valijatest. Eelmise kuuga võrreldes kasvas sotsiaaldemokraatide toetus 0,6 protsendipunkti.

Neljandat kohta hoiab Roheline Liit 12,5 protsendiga, toetus on kuuga langenud 0,8 protsendipunkti.

Viiendal kohal on kunagine suurpartei Keskerakond, keda toetas veebruaris 12,4 protsenti valijatest. Toetus kasvas kuuga 1,6 protsendipunkti ehk tegu on ainsa muutusega, mis on suurem uuringu veamarginaalist. Kuigi selline toetus on pikka aega Soome poliitikat suunanud erakonna jaoks endiselt väike, võib ilmselt eeldada, et partei juht Katri Kulmuni pole juunis toimuval kongressil silmitsi ametikoha kaotusega.

Kuuendal kohal on Vasakliit 7,4 protsendiga (-0,9) ning järgnevad Soome Rootsi Rahvapartei (4,1%/-0,3), Kristlikud Demokraadid (2,9%/-0,1) ja Liikumine Nyt (1,7%/+0,4).

Valitsuskoalitsiooni kuuluvate erakondade (SDP, Roheline Liit, Keskerakond, Vasakliit ja Soome Rootsi Rahvapartei) toetus on kokku 53 protsenti.