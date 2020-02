Põlissoomlased on jätkuvalt Soome populaarseim erakond, kuigi nende toetus vähenes protsendipunkti võrra, selgus rahvusringhäälingu Yle tellitud küsitluse tulemustest neljapäeval. Samavõrra on kasvanud kahe valitsuspartei toetus.

Põlissoomlasi toetab praegu 23,3 protsenti küsitletutest. Opositsioonis olev Koonderakond (Kokoomus) jätkab teisel positsioonil, kuid nende toetus on eelmise arvamusuuringuga võrreldes langenud 1,8 protsendipunkti 17,5 protsendile, vahendas Yle.

Peaminister Sanna Marini sotsiaaldemokraatide toetus on 16,0 protsenti ja rohelistel 13,3 protsenti. Mõlema populaarsus on tõusnud protsendipunkti võrra.

Keskerakonna (Keskusta) toetus pöördus taas langusesse, vähenedes 1,2 protsendipunkti ja on nüüd 10,8 protsenti. Erakond on lähedal kõigi aegade nõrgimale tulemusele, kui mullu novembris oli toetus vaid 10,6 protsenti.

Vasakliidu populaarsus püsib 8,3 protsendi tasemel. Soome Rootsi Rahvaparteid toetab 4,4 protsenti, kristlikke demokraate 3,0 ja erakonda Liike Nyt 1,3 protsenti.

Küsitluse viis 13. jaanuarist 4. veebruarini läbi Talkoustutkimus ning selles osales umbes 2900 soomlast. Lubatud veamäär oli kaks protsendipunkti.

Yle nentis tulemuste analüüsis, et peaminister Sanna Marin on sotsiaaldemokraatide populaarsust taas tasapisi kasvatama hakanud, seevastu kui Põlissoomlaste reiting on võib-olla tipus ära käinud ning erakond peab oma tugeva reitingu püsimiseks tulema välja senisest veelgi teravamate avaldustega.

Tähelepanuväärne on ka see, et kuigi valitsuskoalitsiooni toetus tervikuna kasvas, leidis see aset hoolimata asjaolust, et kunagise pikaaegse suurpartei Keskerakonna populaarsus jätkab kahanemist.