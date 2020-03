Soome erakond Põlissoomlased andis neljapäeval teada, et partei asutab endale uue noorteorganisatsiooni. Erakonna ja senise noorteorganisatsiooni vahel oli viimasel ajal tekkinud niivõrd palju erimeelsusi, et Põlissoomlaste juhi Jussi Halla-aho sõnul polnud mingi kompromiss enam võimalik.

"Oleme olukorras, kus erakonnal tuleb kasutada radikaalseimat ja raskeimat lahendust. Kui noorteorganisatsiooni pole võimalik reformida, tuleb asutada uus organisatsioon," vahendas Yle Halla-aho sõnu partei pressikonverentsil.

Uue noorteorganisatsiooni ametlikuks nimeks saab Põlissoomlaste noorsugu ning selle ajutiseks esimeheks hakkab rahvasaadik Jenna Simula. Aseesimehena hakkab tegutsema senise noorteorganisatsiooni esimees Asseri Kinnunen, kes oli jäänud äsjases vastasseisus erakonna poolele.

Põlissoomlaste ja senise noorteorganisatsiooni suhted muutusid veelgi pingelisemaks nädalavahetusel, kui noorteorganisatsiooni liikmed hääletasid Tamperes toimunud koosolekul maha erakonna poolte nõutud reeglite muutmise. Erakond oli nimelt nõudnud, et noorteorganisatsioonis oleks hääleõigus vaid neil, kes kuuluvad ametlikult Põlissoomlaste ridadesse. Sellega soovis partei saada suuremat kontrolli noorteorganisatsiooni üle, mille radikaalsemate liikmete väljaütlemised olid Põlissoomlaste juhtkonna hinnangul hakanud erakonda avalikkuse silmis kahjustama. Uues noorteorganisatsioonis peavadki kõik täisealised liikmed olema ka Põlissoomlaste liikmed.

Näiteks seisnes üks värskem skandaal selles, et noorteorganisatsiooni aseesimehena tegutsenud Toni Jalonen nimetas end Eestis, EKRE noorteorganisatsiooni Sinine Äratus üritusel peetud kõnes fašistiks. Põlissoomlased vastasid sellega, et Jalonen visati erakonnast välja.

Laiemalt oligi erakonna jaoks probleemiks noorteorganisatsioonis tegutsevad aktivistid, kes nimetasid end etnonatsionalistideks ning rääkisid meeleldi näiteks soomlaste määratlemisest nahavärvi põhjal.

"Me ei soovi siia erakonda mingeid rassiõpetusi ega kolba mõõtmise õpetusi. Need on kahjulikud ja pole meie poliitilisi eesmärke silmas pidades kuidagi asjakohased," rõhutas Halla-aho.

Sarnase sammu astusid viis aastat tagasi Rootsis ka Rootsi Demokraadid, kui lõpetasid liigse paremäärmusluse tõttu igasuguse koostöö oma senise noorteorganisatsiooniga.