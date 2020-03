"Euroopa peab tegema enda kaitseks rohkem. Seda eelkõige kodus, kuid ka Aafrikas ja Lähis-Idas. USA roll on jätkuvalt oluline, aga peame aru saama, et USA on valmis Euroopasse investeerima, kui seda teeb ka Euroopa ise," ütles Taani kaitseväe juhataja kindral Bjørn Bisserup lisades, et tänaseks on nii NATO kui Euroopa Liidu riikide tegevused põimunud ning erinevate riikide üksused tegutsevad aina rohkem koos.

Neljapäeval kohtus kindral Bisserup kaitseväe juhataja kindralmajor Heremiga ning koos arutati omavahelist koostööd Põhja diviisi küsimustes, liitlaste suurendatud kohalolekut Eestis ja NATO sõjalisi operatsioone. Samuti külastas Taani kaitseväe juhataja NATO liitlaste lahingugrupi staapi.

Reede hommikul külastas kindral Bisserup 1. jalaväebrigaadi Tapa linnakut, kus kohtus brigaadiülem kolonel Vahur Karusega ning tutvus Tapal paiknevate Taani kaitseväelaste ja nende väljaõppega.

NATO 28 liitlasriigi juhid otsustasid 2016. aasta juunis Varssavi tippkohtumisel muutunud julgeolekukeskkonna tõttu paigutada alliansi lahingugrupid Eestisse, Lätisse, Leetu ja Poola. Taani on koos Suurbritannia, Prantsusmaa, Belgia ja Islandiga üheks Eestis paiknevasse lahingugruppi panustavast riigist.

Põhjadiviisi raamriikideks on Eesti, Läti ja Taani. Diviisi staabi osised paiknevad rahuaegselt valdavalt Lätis Adažis, aga ka Taanis Karupis. Rahvusvahelise Põhjadiviisi (Multinational Division North, HQ MND N) põhiülesandeks on sõjaliste operatsioonide juhtimine oma vastutusalas.